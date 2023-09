Il recupero del campione di roccia e polvere dell'asteroide Bennu rappresenta un importante passo avanti nella scienza

Il recente recupero di 8.8 once di roccia e polvere dall'asteroide Bennu è stato descritto come un punto di svolta scientifico da Jacqueline McCleary, professoressa di fisica e cosmologa alla Northeastern University. Questo campione fornisce ai ricercatori prove dirette della formazione del sistema solare, offrendo nuove opportunità di studio.

McCleary sottolinea l'importanza che gli scienziati possano toccare fisicamente il materiale, poiché il metodo consueto per studiare i fenomeni astronomici si basa su immagini provenienti da potenti telescopi. Il recupero del campione da Bennu segna la prima volta che la NASA preleva un campione di un asteroide, rendendolo una pietra miliare storica per l'agenzia spaziale.

La composizione di Bennu è unica, rendendo la raccolta del campione un compito impegnativo. Descritto come un "mucchio di macerie a malapena autogravitante" con un alto contenuto di acqua, la natura porosa dell'asteroide ha richiesto alla navicella spaziale OSIRIS-REx di dispiegare potenti propulsori per evitare di essere inghiottita. L'atterraggio riuscito della capsula campione nel deserto dello Utah è stato salutato come una "missione perfetta" dall'amministratore della NASA Bill Nelson.

Ciò che rende le rocce e la polvere recuperate così speciali è che gli asteroidi sono considerati reliquie incontaminate del primo sistema solare. Sulla Terra, il materiale roccioso ha subito un’ampia erosione e alterazione causata dagli agenti atmosferici, rendendo difficile la distinzione tra i materiali più antichi e quelli interessati dai processi successivi. Studiando il campione di Bennu, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sulla composizione del sistema solare primordiale.

Lo spurgo dell'azoto condotto dagli scienziati della NASA sul contenitore del campione garantisce una contaminazione zero da parte dei materiali terrestri. I campioni saranno trasportati al Johnson Space Center della NASA a Houston per l'elaborazione, dove potranno essere analizzati utilizzando strumenti molto più sensibili di quelli a bordo di un veicolo spaziale.

Oltre a far luce sulla formazione dei pianeti e sull’origine delle sostanze organiche e dell’acqua che hanno contribuito alla vita sulla Terra, lo studio dei campioni di Bennu potrebbe anche fornire preziose informazioni sugli asteroidi potenzialmente pericolosi. L'orbita di Bennu che attraversa la Terra significa che ha il potenziale per entrare in collisione con il nostro pianeta in futuro. Comprendere la composizione di tali asteroidi è fondamentale per lo sviluppo di strategie di difesa planetaria.

Il recupero del campione di Bennu è un risultato monumentale e la comunità scientifica attende decenni di ricerca e analisi per raccogliere ulteriori informazioni da questo prezioso materiale.

