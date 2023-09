Rianimare le barriere coralline con l'assistenza robotica

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia significativa per le barriere coralline a livello globale, con l’aumento delle temperature e l’acidificazione che causano lo sbiancamento e la morte dei coralli. Gli sforzi tradizionali di ripristino dei coralli si sono basati su metodi lenti e costosi, come il trapianto di frammenti di corallo su barriere coralline danneggiate. Tuttavia, la biologa marina Taryn Foster delle isole Abrolhos nell’Australia occidentale sta testando un nuovo approccio per accelerare la rinascita della barriera corallina.

La Foster ha sviluppato un sistema che prevede l'innesto di frammenti di corallo in piccoli tasselli e il loro posizionamento su una base modellata in cemento tipo calcare. Questo metodo evita anni di crescita della calcificazione e consente al corallo di crescere rapidamente. Finora i risultati sono stati promettenti, con diverse specie di coralli che prosperano in questo nuovo habitat.

Per accelerare ulteriormente il processo, la Foster ha collaborato con la società di software di ingegneria Autodesk con sede a San Francisco. I ricercatori di Autodesk hanno addestrato un sistema di intelligenza artificiale per controllare i robot collaborativi, o cobot, che lavorano a fianco degli esseri umani. Questi bracci robotici possono innestare o incollare frammenti di corallo sui tappi dei semi e posizionarli nella base. I robot sono abili nel gestire le variazioni delle forme dei coralli e nel riconoscere come gestirle.

Tuttavia, ci sono sfide nel trasferire questa tecnologia fuori dal laboratorio e nel mondo reale. È necessaria una manipolazione delicata del corallo vivo e umido e deve essere affrontato l’effetto corrosivo dell’acqua salata sui dispositivi elettronici. Inoltre, va tenuto in considerazione il costo elevato di tale tecnologia. Per contribuire a finanziare il progetto, la start-up della Foster, Coralmaker, prevede di emettere crediti per la biodiversità che funzionano in modo simile ai crediti di carbonio, con l'industria del turismo come potenziale cliente.

Altre iniziative per ripristinare le barriere coralline includono la semina dei coralli, dove le larve di corallo vengono coltivate in laboratorio prima di essere seminate su barriere coralline degradate. Gli scienziati stanno anche esplorando la riproduzione di “super coralli” più resistenti e prendendo in considerazione idee radicali, come le nuvole di geoingegneria per proteggere i coralli dal calore eccessivo. Inoltre, i ricercatori stanno utilizzando il suono per valutare la salute delle barriere coralline e attirare i pesci, con altoparlanti subacquei che riproducono suoni salutari per favorire il rifornimento delle barriere coralline.

Sebbene non esista una soluzione unica per tutti al complesso problema del ripristino della barriera corallina, questi approcci innovativi offrono speranza per la sopravvivenza e il rilancio di questi importanti ecosistemi.

Fonte:

– The Guardian: “Il cambiamento climatico è la “minaccia più significativa” per i tesori antichi” di Adrienne Murray

– Autodesk.com