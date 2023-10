Assemblaggio satellitare: miglioramento delle capacità dei robot attraverso un controllo simile a quello umano

I robot stanno rivoluzionando il modo in cui affrontiamo le attività di manutenzione e riparazione dello spazio. La loro adattabilità al difficile ambiente spaziale e la capacità di eseguire processi di assemblaggio complessi li rendono preziosi per lo sviluppo della tecnologia spaziale. Per migliorare ulteriormente le loro capacità, i ricercatori del Beijing Institute of Technology hanno proposto un nuovo metodo di controllo basato sulle caratteristiche variabili di smorzamento del braccio umano.

Tradizionalmente, il controllo del manipolatore nelle operazioni spaziali ha dovuto affrontare limitazioni nell'adattarsi a diverse attività di assemblaggio e nella gestione delle vibrazioni, spesso con conseguenti guasti di assemblaggio. Tuttavia, applicando un metodo di controllo dell’ammettenza variabile simile a quello umano, i robot possono ottenere maggiore sicurezza, robustezza e adattabilità durante l’assemblaggio spaziale. I risultati del team sono stati pubblicati su Cyborg and Bionic Systems il 6 settembre 2023.

Il controllo della conformità è stato il metodo principale per consentire ai robot di eseguire compiti di assemblaggio complessi, ma ottenere la precisione e l’adattabilità richieste si è rivelato impegnativo. Per superare questi ostacoli, i ricercatori hanno esplorato vari metodi di controllo della conformità come il controllo dello smorzamento, il controllo della rigidità, il controllo ibrido forza/posizione e algoritmi di controllo adattivo fuzzy. Questi metodi mirano a migliorare l’efficienza e l’adattabilità dei robot, in particolare in ambienti sconosciuti.

Il gruppo di ricerca si è concentrato sul contatto tra il manipolatore e l'oggetto assemblato, riconoscendo l'importanza dello smorzamento per prevenire un'eccessiva forza di contatto e danni dovuti alle vibrazioni. Analizzando i dati di movimento del braccio umano durante il processo di assemblaggio, hanno identificato le caratteristiche dinamiche dell'essere umano e hanno applicato questa caratteristica ai robot. Inoltre, hanno studiato vari scenari durante l'assemblaggio del satellite e hanno identificato tre modelli di contatto per migliorare la modellazione e il controllo.

Per convalidare i risultati, il team ha condotto una simulazione di verifica dell'assemblaggio di satelliti spaziali utilizzando una piattaforma sperimentale a terra. La loro piattaforma robotica ha misurato forze e coppie in tre direzioni: X, Y e Z. L'applicazione del controller di ammettenza dei parametri variabili di tipo umano durante l'esperimento di assemblaggio del satellite robot ha dimostrato con successo la sua efficacia.

Sebbene le strategie di controllo simili a quelle umane migliorino significativamente l’adattabilità, la precisione e la controllabilità dei robot nelle attività di assemblaggio e manutenzione dello spazio, c’è ancora spazio per ulteriori miglioramenti. Lo sviluppo di robot durevoli e affidabili in grado di resistere ad ambienti spaziali difficili rimane un obiettivo cruciale della ricerca.

I progressi nelle strategie di controllo degli umanoidi racchiudono un immenso potenziale per il futuro dell’esplorazione e dello sviluppo spaziale. Possono migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’affidabilità della missione. Mentre continuiamo ad ampliare i confini della tecnologia spaziale, questa ricerca fornisce preziose informazioni sulle possibilità e sulle sfide dell’assemblaggio robotico dei satelliti.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il controllo di conformità nell'assemblaggio robotizzato?

Il controllo della conformità è un metodo che consente ai robot di eseguire attività di assemblaggio complesse consentendo loro di adattare il proprio comportamento in base a forze e condizioni esterne. Aiuta a migliorare l'adattabilità e l'efficienza dei robot durante i processi di assemblaggio.

2. Perché lo smorzamento è importante nell'assemblaggio dei satelliti?

Lo smorzamento è necessario durante l'assemblaggio del satellite per dissipare l'energia e contenere le vibrazioni. Aiuta a prevenire un'eccessiva forza di contatto che potrebbe danneggiare l'oggetto in fase di assemblaggio. Gli oggetti con uno smorzamento maggiore consumano energia più rapidamente sotto le forze esterne.

3. Quali sono i vantaggi delle strategie di controllo di tipo umano nell'assemblaggio spaziale?

Le strategie di controllo simili a quelle umane migliorano l’adattabilità, la precisione e la controllabilità dei robot che eseguono attività di assemblaggio e manutenzione dello spazio. Queste strategie consentono ai robot di gestire scenari complessi e ambienti sconosciuti in modo più efficace.

4. Quali sono le sfide nello sviluppo di robot umanoidi per l'assemblaggio spaziale?

Lo sviluppo di robot umanoidi in grado di svolgere compiti di assemblaggio flessibili paragonabili a quelli degli esseri umani rimane una sfida significativa. Questi robot devono essere sufficientemente durevoli e affidabili da resistere al difficile ambiente spaziale durante l’esecuzione di complessi processi di assemblaggio.

5. In che modo i progressi nelle strategie di controllo degli umanoidi possono influire sull’esplorazione spaziale?

I progressi nelle strategie di controllo degli umanoidi possono migliorare notevolmente l’efficienza, la sicurezza e l’affidabilità della missione durante l’esplorazione spaziale. Queste strategie consentono ai robot di gestire compiti complessi, mitigando i rischi per la salute degli esseri umani nelle stazioni spaziali e affrontando le sfide legate alla riparazione dei veicoli spaziali nello spazio.

Fonte: Istituto di tecnologia di Pechino – Cyborg e sistemi bionici