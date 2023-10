I segreti nascosti delle piattaforme di ghiaccio antartiche rivelati dal robot sottomarino

Uno studio innovativo condotto dalla Cornell University ha portato alla luce una scoperta straordinaria sul ruolo dei crepacci nelle piattaforme di ghiaccio antartiche. Attraverso l’uso di un robot sottomarino all’avanguardia chiamato Icefin, i ricercatori hanno rivelato che i crepacci non sono solo crepe nel ghiaccio, ma svolgono in realtà un ruolo cruciale nella circolazione dell’acqua di mare sotto le piattaforme di ghiaccio, influenzandone potenzialmente la stabilità in modi significativi.

Icefin, un robot sottomarino azionato a distanza, è stato utilizzato per esplorare e misurare un crepaccio alla base della piattaforma di ghiaccio di Ross, fornendo preziose misurazioni 3D delle condizioni dell'oceano vicino alla zona di ancoraggio dove il ghiaccio incontra la costa. Questa regione precedentemente inesplorata si è rivelata un punto critico per comprendere la dinamica delle piattaforme di ghiaccio.

L'indagine subacquea condotta da Icefin ha scoperto un nuovo affascinante modello di circolazione. È stato osservato che l'acqua veniva incanalata lateralmente attraverso il crepaccio, insieme a correnti che salivano e scendevano e varie formazioni di ghiaccio modellate dal cambiamento dei flussi e delle temperature. Questi dettagli precedentemente sconosciuti miglioreranno notevolmente l’accuratezza delle simulazioni riguardanti i tassi di scioglimento e congelamento delle piattaforme di ghiaccio nelle zone di radicamento, che fino ad ora mancavano di osservazioni dirette. Inoltre, questa ricerca fa luce sul potenziale contributo delle piattaforme di ghiaccio all’innalzamento globale del livello del mare.

I risultati inaspettati di questo studio mettono in discussione i modelli esistenti e forniscono preziose informazioni su come l’oceano interagisce con le piattaforme di ghiaccio. Peter Washam, l’oceanografo polare e ricercatore che guida il progetto, sottolinea: “I crepacci spostano l’acqua lungo la costa di una piattaforma di ghiaccio in una misura precedentemente sconosciuta e, in un certo senso, i modelli non erano stati previsti. L’oceano trae vantaggio da queste caratteristiche e attraverso di esse è possibile ventilare la cavità della piattaforma di ghiaccio”.

Questa ricerca innovativa apre la strada a ulteriori esplorazioni e comprensioni delle complesse dinamiche delle piattaforme di ghiaccio e della loro vulnerabilità ai cambiamenti delle condizioni oceaniche. Svelando i segreti nascosti delle piattaforme di ghiaccio antartiche, gli scienziati fanno un passo avanti verso la comprensione delle conseguenze future del cambiamento climatico e dell’innalzamento del livello del mare.

FAQ

D: Cos'è un crepaccio?

R: Un crepaccio è una profonda crepa o frattura che si forma all'interno di un ghiacciaio o di una calotta glaciale.

D: Qual è la zona di messa a terra?

R: La zona di ancoraggio è l'area in cui la piattaforma di ghiaccio galleggiante passa al riposo sul substrato roccioso o sul fondo marino.

D: Come funziona Icefin?

R: Icefin è un robot subacqueo telecomandato dotato di propulsori, telecamere, sonar e sensori per misurare la temperatura, la pressione e la salinità dell'acqua. Può essere utilizzato in pozzi scavati nel ghiaccio per esplorare e raccogliere dati in regioni altrimenti inaccessibili.

D: In che modo questi risultati contribuiranno alla comprensione dell’innalzamento globale del livello del mare?

R: Fornendo preziose informazioni sui tassi di scioglimento e congelamento delle piattaforme di ghiaccio nelle zone di radicamento, che contribuiscono all’innalzamento del livello del mare quando crollano, questi risultati migliorano la nostra comprensione dei processi che guidano i cambiamenti nei livelli globali del mare.