Gli scienziati recuperano e decodificano per la prima volta l'RNA della tigre della Tasmania estinta

I genetisti hanno raggiunto un traguardo importante recuperando e decodificando con successo l'RNA (acido ribonucleico) di un animale estinto, la tigre della Tasmania. Il gruppo di ricerca ha isolato l’RNA da un esemplare di tilacino di 130 anni, un animale noto anche come tigre della Tasmania, presso il Museo svedese di storia naturale. Questa svolta è significativa perché mentre il DNA viene comunemente estratto dai fossili, l’estrazione dell’RNA fornisce informazioni più preziose sull’organismo.

L'RNA trasporta informazioni genetiche e svolge un ruolo cruciale nella sintesi delle proteine ​​e nella regolazione del metabolismo cellulare. Analizzando l'RNA, gli scienziati ottengono informazioni sulla biologia e sulla regolazione del metabolismo delle specie estinte. Il team ha scoperto un'isoforma di microRNA specifica per la tilacina che non sarebbe stata confermata senza prove di RNA.

Tuttavia, isolare l’RNA da campioni antichi pone sfide significative. A differenza del DNA, l’RNA è un filamento singolo ed è meno stabile, il che lo rende soggetto a una rapida degradazione. I ricercatori hanno dovuto adattare il loro metodo di estrazione per lavorare con il campione più vecchio. Sono riusciti a estrarre milioni di frammenti di RNA dai tessuti muscolari e cutanei del tilacino.

Il tilacino, un predatore apicale di dimensioni simili a un lupo, ha rischiato l'estinzione a causa delle attività umane. I coloni europei li cacciarono fino quasi all'estinzione nel XVIII secolo perché rappresentavano una minaccia per il bestiame. Nel XX secolo il tilacino sopravvisse solo in Tasmania. L'ultimo individuo conosciuto morì in uno zoo della Tasmania nel 18. Nonostante gli sforzi per trovare popolazioni nascoste, la specie è considerata estinta.

I risultati dello studio hanno potenziali implicazioni che vanno oltre la ricerca scientifica. Alcuni scienziati sono interessati a utilizzare le informazioni genetiche per resuscitare il tilacino. Anche se lo studio sull’RNA non è direttamente collegato a questi sforzi, fornisce preziose informazioni sulla composizione genetica della specie, sull’espressione genetica tessuto-specifica e sulle potenziali infezioni virali.

L'estrazione e la decodifica dell'RNA da un animale estinto apre le porte a una comprensione più profonda della biologia delle specie estinte e alla possibilità di ricostruire i loro genomi in modo più accurato.

