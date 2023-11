La relazione tra plastica fluviale e resistenza agli antibiotici

Una nuova ricerca condotta nel Regno Unito fornisce informazioni sul potenziale legame tra l’inquinamento da plastica nei fiumi e la proliferazione della resistenza agli antibiotici. Un recente studio pubblicato su Microbiome da ricercatori dell’Università di Warwick ha scoperto che sia la plastica nuova che quella degradata immersa in un fiume ospitavano “autostoppisti microbici” opportunisti, come Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, insieme a un insieme distinto di geni di resistenza agli antibiotici (ARG). . Questi risultati sollevano preoccupazioni sul ruolo della plastica fluviale come serbatoio della resistenza agli antibiotici.

Per studiare la potenziale associazione tra plastica fluviale e batteri patogeni, nonché ARG, i ricercatori hanno immerso strisce di polietilene a bassa densità (LDPE) nel fiume Sowe, a valle di un impianto di trattamento delle acque reflue. Alcune strisce sono state alterate artificialmente in un forno per imitare i processi naturali di alterazione. Lo studio ha incluso anche pezzi di legno come superficie di controllo.

Dopo aver consentito alle comunità microbiche di stabilire biofilm sui campioni di plastica e legno per un periodo di una settimana, i ricercatori hanno estratto il DNA da queste comunità e hanno condotto un’analisi metagenomica. Hanno confrontato la diversità dei microbi sui campioni di plastica e legno con quella dell’acqua circostante. I risultati hanno rivelato che le comunità microbiche sulla plastica e sul legno erano simili tra loro ma distinte da quelle presenti nei campioni di acqua.

È stato scoperto che specie come Pseudomonas, Acinetobacter e Aeromonas dominano i biofilm sui campioni di plastica e legno, mentre specie patogene come Escherichia, Klebsiella, Salmonella e Streptococcus erano principalmente presenti nei campioni di acqua. Inoltre, i campioni di plastica e legno hanno mostrato una maggiore abbondanza di ARG, indicando un potenziale legame tra inquinamento da plastica e resistenza agli antibiotici.

Inoltre, lo studio ha scoperto che l’esposizione dei campioni a concentrazioni di antibiotici sub-inibitori ha aumentato la prevalenza dei corrispondenti ARG. Tuttavia, ciascun antibiotico ha influenzato le comunità microbiche in modo diverso. Questi risultati suggeriscono che la plastica può facilitare il trasferimento orizzontale degli ARG ai batteri patogeni.

È importante notare che i rischi esatti per la salute posti dall’inquinamento da plastica e dalla potenziale diffusione di batteri resistenti agli antibiotici sono ancora oggetto di studio. Gli autori dello studio sottolineano la necessità di ulteriori valutazioni per valutare la patogenicità dei microbi all’interno della plastisfera e il loro potenziale di causare malattie in vari organismi.

In conclusione, questa ricerca fa luce sulla relazione tra plastica fluviale e resistenza agli antibiotici. Poiché ogni anno i fiumi trasportano un volume significativo di detriti di plastica negli oceani, il ruolo della plastica nell’ospitare batteri e ARG resistenti agli antibiotici è una preoccupazione crescente. Gli studi futuri dovrebbero concentrarsi sull’esame dell’intero ecosistema fluviale per determinarne il potenziale come serbatoio di agenti patogeni resistenti.

FAQ

Cosa sono gli agenti patogeni opportunisti?

Gli agenti patogeni opportunisti sono microrganismi che in genere non causano malattie in individui sani ma possono diventare patogeni in determinate circostanze, ad esempio quando il sistema immunitario di una persona è compromesso.

Cosa sono i geni di resistenza agli antibiotici (ARG)?

I geni della resistenza agli antibiotici (ARG) sono elementi genetici che forniscono ai batteri la capacità di resistere agli effetti degli antibiotici. Questi geni possono essere trasferiti tra batteri, portando alla diffusione della resistenza agli antibiotici.

Cos'è la plastisfera?

La plastisfera si riferisce alle comunità microbiche che colonizzano e interagiscono con le superfici plastiche negli ambienti acquatici.

Cos’è la metagenomica?

La metagenomica è lo studio del materiale genetico recuperato direttamente da campioni ambientali, che consente ai ricercatori di analizzare e identificare il contenuto genomico collettivo di una comunità microbica senza la necessità di coltivare singoli organismi.

Fonte: [Università di Warwick](https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/plastic_films_in/)