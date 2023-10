I progressi nella tecnologia cromatografica: una conversazione con Zhuoheng Zhou

By

Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Zhuoheng Zhou, un ricercatore presso la Vrije Universiteit Brussel in Belgio, che è in prima linea nel progresso delle tecnologie strumentali e delle colonne nel campo della cromatografia. Il suo lavoro si concentra principalmente sull'esplorazione delle applicazioni della cromatografia in nuove modalità biofarmaceutiche e proteomica. Inoltre, Zhou ha lavorato allo sviluppo di un protocollo che aiuti nella progettazione di colonne capillari monolitiche polimeriche.

Il viaggio di Zhou nel mondo della chimica è iniziato all'Università di Xiamen, dove ha seguito una formazione completa sul campo. Successivamente, ha conseguito la laurea magistrale in chimica analitica presso l'Environmental Research Institute, Università Nazionale di Singapore. Motivato dalla sua passione per la cromatografia, Zhou si è poi unito al gruppo Bio-Analytical Separation Science (BASS) presso la Vrije Universiteit Brussel come ricercatore PhD, sotto la guida di Sebastiaan Eeltink e Gert Desmet.

Attualmente, Zhou è impegnato nella ricerca post-dottorato che ruota attorno alla strumentazione UHPLC e alla tecnologia delle microcolonne. I suoi interessi di ricerca spaziano in varie aree, tra cui l'analisi ambientale, la caratterizzazione biofarmaceutica e il profilo proteomico. Approfondendo questi campi, Zhou mira a contribuire allo sviluppo di tecniche cromatografiche all'avanguardia che hanno applicazioni pratiche in questi importanti settori.

FAQ:

D: Cos'è la cromatografia?

R: La cromatografia è una tecnica di laboratorio utilizzata per separare e analizzare le miscele distribuendo i componenti tra due fasi, una fase stazionaria e una fase mobile.

D: Quali sono le modalità biofarmaceutiche?

R: Le modalità biofarmaceutiche si riferiscono a vari tipi di trattamenti terapeutici derivati ​​da fonti biologiche, come proteine, peptidi, anticorpi o acidi nucleici.

D: Cos'è la profilazione proteomica?

R: La profilazione proteomica prevede l'identificazione e l'analisi dell'insieme completo di proteine ​​presenti in un campione biologico, fornendo preziose informazioni su vari processi biologici e malattie.

