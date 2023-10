Collisioni di buchi neri e interazioni di onde gravitazionali: nuove intuizioni

Quando i buchi neri si scontrano, producono onde gravitazionali che possono essere rilevate sulla Terra. Questo fenomeno, teorizzato da Einstein nel 1916, non è stato osservato direttamente fino al 2015. Ricerche recenti hanno dimostrato che queste onde gravitazionali interagiscono, il che mette in discussione l’attuale comprensione delle proprietà del buco nero descritte dalla relatività generale.

I buchi neri sono oggetti incredibilmente massicci e quando si scontrano, l’impatto crea increspature nello spaziotempo. Queste increspature, note come onde gravitazionali, sono state rilevate per la prima volta nel 2015 dal Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO). Gli scienziati stanno ora lavorando per comprendere meglio queste onde gravitazionali e le loro implicazioni per la nostra comprensione dei buchi neri.

La fisica delle collisioni dei buchi neri è complessa e richiede complesse simulazioni al computer. Queste simulazioni devono rappresentare accuratamente ogni fase del processo, dai buchi neri che si muovono a spirale l’uno verso l’altro fino alla fusione e alla stabilizzazione in un unico buco nero. I supercomputer vengono utilizzati per eseguire queste simulazioni a causa della loro complessità.

Inizialmente, i modelli più vecchi mostravano che le onde gravitazionali non interagivano tra loro. Tuttavia, gli scienziati sospettavano che ciò non fosse accurato. Hanno paragonato la situazione a due persone che fanno onde in una piscina: se le onde fossero piccole, potrebbero non interagire, ma se le onde fossero grandi, si schianterebbero l’una contro l’altra e creerebbero nuove onde.

Un recente studio condotto da ricercatori del Caltech, della Columbia University, dell’Università del Mississippi, della Cornell University e del Max Planck Institute for Gravitational Physics ha analizzato i dati numerici di queste simulazioni in modo più dettagliato. Hanno trovato prove di onde gravitazionali che interagiscono tra loro, provocando la generazione di nuove onde con frequenze proprie. Queste nuove ondate sono più piccole, più caotiche e più imprevedibili di quelle originali.

L’integrazione di queste interazioni nei modelli di collisione dei buchi neri migliorerà la loro precisione e aiuterà a interpretare le osservazioni del mondo reale. Lo studio solleva anche interrogativi sull’applicabilità della relatività generale alle proprietà del buco nero. Mentre la relatività generale spiega come la gravità influisce sullo spaziotempo, la sua compatibilità con le caratteristiche peculiari dei buchi neri è ancora in fase di studio.

Sebbene le collisioni tra buchi neri avvengano ben oltre la nostra portata, lo studio delle onde gravitazionali e delle loro interazioni amplia la nostra comprensione di questi straordinari fenomeni. Ulteriori progressi nei modelli e nell’analisi dei dati continueranno ad approfondire la nostra conoscenza dei buchi neri e dell’universo in generale.

– Onde gravitazionali: distorsioni o increspature nel tessuto dello spazio e del tempo, rilevate per la prima volta nel 2015 dai rilevatori LIGO. Prodotto da eventi catastrofici come la collisione di buchi neri o la fusione di stelle di neutroni.

– LIGO: The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, un esperimento di fisica e un osservatorio progettato per rilevare le onde gravitazionali cosmiche.

– Buco nero: una regione dello spazio con un campo gravitazionale estremamente forte che impedisce anche alla luce di fuoriuscire.