Eclissi solare "Anello di fuoco": uno spettacolo che vale la pena aspettare

L’imminente eclissi solare anulare di questo fine settimana, nota anche come “anello di fuoco”, sarà uno spettacolo maestoso per coloro che hanno la fortuna di assistervi. Anche se potrebbe non essere visibile nella Pennsylvania occidentale, questa eclissi sarà comunque uno spettacolo interessante per coloro che hanno il cielo sereno. Sabato purtroppo nubi e pioggia potrebbero ostacolare la visibilità.

Un'eclissi anulare si verifica quando la Luna appare più piccola del Sole, creando un anello di luce solare attorno alla Luna oscurata. Questo è il motivo per cui viene spesso definito “anello di fuoco”. Tuttavia, la Luna non copre mai completamente il Sole, a differenza di un’eclissi solare totale in cui la Luna e il Sole hanno più o meno la stessa dimensione, con il risultato che il Sole viene completamente oscurato.

Per fortuna, per coloro che si trovano nella Pennsylvania occidentale, ci sarà un'altra opportunità di assistere a un'eclissi solare totale l'8 aprile 2024. Vale sicuramente la pena pianificare questo raro evento, poiché offre la possibilità di assistere alla luna che oscura completamente il sole. Per scoprire dove poter assistere all'eclissi di questo fine settimana negli Stati Uniti, puoi fare riferimento alla mappa fornita dalla NASA.

Fonte:

– Nasa