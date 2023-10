La CBC garantisce l'accessibilità a tutti i canadesi

By

CBC, la Canadian Broadcasting Corporation, si impegna a fornire prodotti e servizi accessibili a tutti i canadesi, compresi quelli con problemi visivi, uditivi, motori e cognitivi. Questo impegno è evidente attraverso iniziative come i sottotitoli e i video descritti, disponibili per molti programmi CBC offerti su CBC Gem.

I sottotitoli sono una funzionalità che visualizza il contenuto audio di un programma televisivo come testo sullo schermo. È particolarmente utile per le persone non udenti o con problemi di udito, poiché consente loro di leggere il dialogo e comprendere il programma. Questa funzionalità garantisce che tutti gli spettatori possano godersi appieno gli spettacoli CBC e rimanere coinvolti con i contenuti.

Il Video Descritto, invece, è un servizio che fornisce descrizioni sonore degli elementi visivi di un programma televisivo. Queste descrizioni vengono inserite nei dialoghi per assistere le persone con disabilità visive. Questa narrazione consente a coloro che sono ciechi o ipovedenti di comprendere appieno le scene e seguire le trame degli spettacoli della CBC.

CBC dà priorità all'accessibilità e cerca attivamente il feedback degli utenti per migliorare ed espandere le proprie iniziative di accessibilità. Apprezzano il contributo del loro pubblico, in particolare di coloro che potrebbero incontrare difficoltà durante l'accesso ai loro contenuti. Raccogliendo feedback, CBC può identificare le aree di miglioramento e lavorare per fornire un'esperienza visiva ancora più inclusiva e accessibile.

In conclusione, la CBC resta impegnata a rendere i suoi programmi accessibili a tutti i canadesi. Attraverso funzionalità come i sottotitoli e il video descritto, le persone con problemi visivi, uditivi, motori e cognitivi possono godersi gli spettacoli CBC su CBC Gem. Il feedback degli utenti gioca un ruolo cruciale negli sforzi continui di CBC per migliorare l'accessibilità e garantire che tutti possano interagire pienamente con i propri contenuti.

