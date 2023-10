Decine di milioni nelle Americhe saranno testimoni della rara eclissi solare "Anello di fuoco".

Decine di milioni di persone nelle Americhe avranno l’opportunità di assistere a un raro evento astronomico questo sabato prossimo: un’eclissi di sole “ad anello di fuoco”. Conosciuto anche come eclissi solare anulare, questo fenomeno si verifica quando la Luna si allinea esattamente tra la Terra e il Sole, oscurando tutto tranne il bordo esterno del Sole. Questo crea un bordo luminoso abbagliante attorno alla luna. Lo spettacolo celeste sarà visibile lungo uno stretto sentiero che si estende dall'Oregon al Brasile, della durata massima di cinque minuti. Il resto dell’emisfero occidentale subirà un’eclissi parziale.

Questo evento funge da preludio a un'eclissi solare totale che avverrà tra sei mesi. L’8 aprile 2024, la Luna sarà alla distanza perfetta dalla Terra per coprire completamente il Sole, creando un’eclissi totale sul Messico, sulla metà orientale degli Stati Uniti e sul Canada.

Il percorso dell’eclissi dell’anello di fuoco si estenderà per circa 130 miglia di larghezza, iniziando dal Nord Pacifico ed entrando negli Stati Uniti sopra l’Oregon. Si sposterà quindi verso il basso attraverso il Nevada, lo Utah, il Nuovo Messico e il Texas, prima di uscire nel Golfo del Messico. Successivamente attraverserà diversi paesi dell'America centrale e meridionale prima di finire in Brasile. L'intera eclissi, dall'inizio alla fine, durerà dalle 2.5 alle 3 ore in qualsiasi luogo, con la fase dell'anello di fuoco che durerà dai tre ai cinque minuti.

Milioni di persone solo negli Stati Uniti vivono lungo il percorso dell’anularità, e molte altre potranno assistere a un’eclissi parziale. Più ci si avvicina al sentiero, più significativa apparirà la copertura del sole da parte della luna.

Per visualizzare in sicurezza l'eclissi, è fondamentale indossare occhiali certificati per eclissi solare o utilizzare metodi alternativi come un proiettore stenopeico. Fotocamere, binocoli o telescopi devono avere filtri solari speciali per evitare danni agli occhi.

Anche se l'eclissi di sabato coinciderà con vari festival ed eventi, si prevede che la popolazione di Kerrville, in Texas, aumenterà in modo significativo a causa della sua posizione vicino al centro del percorso dell'eclissi. L’eccitazione che circonda questo evento è alimentata anche dall’anticipazione dell’eclissi solare totale che avverrà nell’aprile 2024.

Questi rari eventi offrono preziose opportunità per lo studio scientifico. La NASA e altre organizzazioni condurranno numerose osservazioni durante entrambe le eclissi, utilizzando razzi e palloni aerostatici per raccogliere dati. L’obiettivo è comprendere meglio gli effetti delle eclissi sull’atmosfera e sulla ionosfera, con un potenziale impatto sui sistemi di comunicazione.

