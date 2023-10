Decine di milioni nelle Americhe saranno testimoni della rara eclissi solare "Anello di fuoco".

Milioni di persone in tutte le Americhe si stanno preparando ad assistere sabato a un raro evento celeste: un’eclissi solare anulare, nota anche come eclissi “anello di fuoco”. Quando la Luna si allineerà tra la Terra e il Sole, creerà uno spettacolo abbagliante, oscurando la luce solare ad eccezione di un bordo luminoso e fiammeggiante attorno al bordo esterno della Luna. Questo fenomeno sarà visibile lungo uno stretto sentiero che si estende dall’Oregon al Brasile per un massimo di cinque minuti. Il resto dell’emisfero occidentale subirà un’eclissi parziale.

Questo evento funge da preludio a un’eclissi solare totale che si verificherà tra sei mesi e avrà luogo in Messico, nella metà orientale degli Stati Uniti e in Canada. A differenza dell'eclissi anulare di sabato, questa eclissi totale coprirà completamente il sole dal nostro punto di vista.

L’eclissi solare anulare traccerà un percorso largo circa 130 miglia, partendo dal Pacifico settentrionale ed entrando negli Stati Uniti sopra l’Oregon. Si sposterà quindi verso il basso attraverso il Nevada, lo Utah, il Nuovo Messico e il Texas, prima di uscire nel Golfo del Messico. L'eclissi continuerà sulla penisola messicana dello Yucatan, sull'America centrale e meridionale prima del suo gran finale sull'Atlantico.

Milioni di persone solo negli Stati Uniti vivono lungo il percorso dell’eclissi anulare, con altri 68 milioni entro 200 miglia. I residenti di queste aree si trovano a breve distanza da come testimoni dell'allineamento celeste. Altre regioni, tra cui Canada, America Centrale e gran parte del Sud America, subiranno un’eclissi parziale.

Per proteggere i propri occhi durante l'eclissi, gli spettatori dovrebbero utilizzare occhiali certificati per l'eclissi solare, poiché gli occhiali da sole normali non forniscono una protezione sufficiente. In alternativa, gli spettatori possono creare un proiettore stenopeico utilizzando una scatola di cereali per osservare indirettamente l'eclissi in modo sicuro. Fotocamere, binocoli o telescopi richiedono filtri solari speciali per prevenire danni agli occhi.

Mentre una zona del Texas vicino a San Antonio sperimenterà sia l'eclissi anulare di sabato che l'eclissi totale di aprile, molte località non vedranno un altro anello di fuoco eclissi fino al 2039, e sarà il 2046 prima che si attraversi la Lower 48 degli Stati Uniti. , altre parti del mondo, come la punta meridionale del Sud America e l’Antartide, saranno testimoni di eventi simili nei prossimi anni.

La NASA e altre organizzazioni hanno pianificato numerose osservazioni durante queste eclissi, utilizzando razzi e palloni aerostatici per raccogliere dati scientifici. I ricercatori sperano di studiare come le eclissi influenzano la ionosfera, una regione dell’atmosfera che può interrompere le comunicazioni.

In conclusione, sabato milioni di persone in tutte le Americhe avranno l’opportunità di assistere a un evento celeste unico. Sia che si guardi direttamente l’“anello di fuoco” o si assista a un’eclissi parziale, gli spettatori dovrebbero prendere le dovute precauzioni per proteggere i propri occhi.