L'eclissi dell'"anello di fuoco": uno spettacolo celeste

Sabato si è verificato un evento astronomico raro e mozzafiato noto come eclissi dell'"anello di fuoco", che ha attraversato le Americhe, dall'Oregon al Brasile. Questa eclissi solare anulare, a differenza di un'eclissi solare totale, avviene quando la Luna non copre completamente il Sole, lasciando un bordo luminoso e fiammeggiante. Ha attratto piccoli paesi e città lungo il suo percorso, portando con sé un mix di entusiasmo, preoccupazioni meteorologiche e aspettative di visitatori sopraffatti.

Il percorso dell'eclissi si estendeva dall'Oregon al Brasile, passando attraverso diversi stati degli Stati Uniti, tra cui Nevada, Utah, Nuovo Messico e Texas. Anche parte della California, dell’Arizona e del Colorado hanno vissuto l’eclissi, mentre il resto dell’emisfero occidentale ha assistito a un’eclissi parziale. Tuttavia, il cielo sereno era fondamentale per una visione ottimale e in alcune regioni lungo il percorso era possibile che il tempo fosse nuvoloso.

Per adattarsi alla potenziale pioggia, la città di Reedsport, nell'Oregon, ha spostato il suo festival dell'eclissi al chiuso. Tuttavia, rimanevano speranzosi di intravedere l'evento celeste. Al contrario, Baker, nel Nevada, una piccola città con una popolazione di circa 100 abitanti, ha abbracciato l’eclissi con entusiasmo, organizzando attività come un cerchio di tamburi e una festa danzante per i visitatori che avevano prenotato l’alloggio con un anno di anticipo.

Albuquerque, nel New Mexico, ha offerto un'esperienza unica agli spettatori che hanno partecipato alla festa annuale delle mongolfiere della città. L'evento ha coinciso con l'eclissi, consentendo ai partecipanti di assistere al decollo di mongolfiere colorate al mattino presto prima che il cielo si oscurasse brevemente. Allo stesso modo, nel deserto di Tatacoa in Colombia, gli astronomi hanno aiutato le persone ipovedenti a sperimentare l'eclissi attraverso mappe in rilievo e cambiamenti di temperatura. Nel frattempo, al Planetario di Cancun, i giovani visitatori hanno costruito dei proiettori a scatola per osservare l'anello di fuoco in tutta sicurezza.

È interessante notare che gli antichi Maya si riferivano alle eclissi come al “sole spezzato”. I ricercatori suggeriscono che i Maya potrebbero aver utilizzato il vetro vulcanico scuro per proteggere i propri occhi durante questi eventi celesti. Mentre le città e i parchi nazionali si preparavano all’afflusso di visitatori, i funzionari della contea di Klamath, nell’Oregon, consigliavano ai residenti di fare scorta di provviste, consapevoli della potenziale congestione del traffico. Il parco statale brasiliano Pedra da Boca, noto per le attività di arrampicata e discesa in corda doppia, prevedeva grandi folle.

L'intera durata dell'eclissi, dal momento in cui la luna inizia a oscurare il sole fino a quando ritorna alla normalità, varia tra 2 ore e mezza e tre ore in qualsiasi luogo. La fase dell'anello di fuoco, in cui il sole forma un anello di fuoco, dura dai tre ai cinque minuti circa, a seconda della posizione dell'osservatore. Guardando al futuro, per aprile è prevista un’eclissi solare totale, che attraverserà gli Stati Uniti nella direzione opposta, iniziando dal Messico e terminando nel Canada orientale.

In conclusione, l’eclissi dell’“anello di fuoco” ha affascinato gli spettatori di tutte le Americhe, attirando l’attenzione sul suo spettacolo unico di allineamento celeste. Dalle piccole città che si preparano per un’ondata di visitatori agli astronomi che assistono i non vedenti, l’eclissi ha offerto a molti un’esperienza memorabile. Mentre il mondo attende la prossima meraviglia astronomica, questo ci ricorda la bellezza e la meraviglia che il nostro universo ha da offrire.

Fonte:

- The Associated Press