Una rara eclissi di sole “anello di fuoco” affascina le Americhe

Sabato una rara eclissi di sole ad "anello di fuoco" ha catturato l'attenzione delle persone in tutte le Americhe, dall'Oregon al Brasile. Mentre i piccoli paesi e le città lungo il suo stretto percorso sperimentavano un mix di eccitazione e preoccupazione, gli spettatori potevano assistere ad un'eclissi solare anulare, nota anche come eclissi ad anello di fuoco. A differenza di un'eclissi solare totale, in cui la Luna copre completamente il sole, l'eclissi dell'anello di fuoco lascia un bordo luminoso e fiammeggiante.

Il percorso dell'eclissi di sabato ha compreso l'Oregon, il Nevada, lo Utah, il Nuovo Messico e il Texas negli Stati Uniti, con un frammento di California, Arizona e Colorado. L'eclissi è poi proseguita attraverso la penisola messicana dello Yucatan, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile. Altre parti dell’emisfero occidentale hanno subito un’eclissi parziale. Tuttavia, la visione dell’eclissi era subordinata al cielo sereno, poiché alcune aree lungo il percorso degli Stati Uniti erano a rischio di copertura nuvolosa.

In preparazione all’eclissi, la piccola città di Reedsport nell’Oregon ha spostato il suo festival al chiuso per evitare festeggiamenti bagnati dalla pioggia. Allo stesso modo, le imprese locali a Baker, nel Nevada, tra cui una locanda e un emporio, hanno organizzato attività per la loro comunità e i visitatori, come un circolo di tamburi e una festa da ballo. Nel frattempo, la città di Albuquerque, nel Nuovo Messico, dovrebbe attirare decine di migliaia di spettatori che avrebbero assistito all'eclissi dopo aver già partecipato alla festa annuale delle mongolfiere.

Per accogliere le persone ipovedenti, gli astronomi hanno creato mappe in rilievo e variazioni di temperatura nel deserto di Tatacoa in Colombia per consentire loro di sperimentare l'eclissi. Al Planetario di Cancun, in Messico, i giovani visitatori hanno costruito dei proiettori a scatola per osservare l'anello di fuoco in tutta sicurezza. L'archeologo Arturo Montero dell'Università Tepeyac di Città del Messico ha suggerito che gli antichi Maya, che chiamavano le eclissi "sole spezzato", potrebbero aver usato vetro vulcanico scuro per proteggere i loro occhi durante tali eventi.

Le città e i parchi nazionali lungo il percorso dell'eclissi si sono preparati per un afflusso di visitatori. La contea di Klamath in Oregon ha consigliato ai residenti di fare scorta di rifornimenti e carburante, evidenziando la possibilità di congestione del traffico sulle sue autostrade a due corsie. Il Bryce Canyon nello Utah ha anticipato il giorno più impegnativo dell'anno, mentre il parco statale brasiliano Pedra da Boca si aspettava folle desiderose di esplorare i suoi affioramenti rocciosi per arrampicarsi e calarsi in corda doppia.

L'intera eclissi è durata da circa 2.5 a tre ore in un dato luogo, con la fase dell'anello di fuoco che dura da tre a cinque minuti, a seconda della posizione dell'osservatore. Sebbene questo evento abbia affascinato le Americhe, ci sono eclissi future a cui guardare con ansia. Nell’aprile del prossimo anno, un’eclissi solare totale attraverserà gli Stati Uniti nella direzione opposta, iniziando dal Messico e terminando nel Canada orientale. Inoltre, nell’ottobre del prossimo anno si verificherà un’eclissi di anello di fuoco sulla punta più meridionale del Sud America, e l’Antartide ne sarà testimone nel 2026. Gli Stati Uniti dovranno aspettare fino al 2039 per un’altra eclissi di anello di fuoco, con l’Alaska che sarà il unico stato nel suo percorso diretto.

Fonte:

– Susan Montoya Bryan ad Albuquerque, Nuovo Messico

– Astrid Suarez a Bogotà, Colombia

– María Verza a Cancun, Messico

– Mauricio Savarese a San Paolo, Brasile

– Claire Rush, Associated Press