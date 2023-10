L’eclissi solare “Anello di fuoco” illumina le Americhe

Una rara e mozzafiato eclissi solare ad “anello di fuoco” sarà visibile oggi in tutte le Americhe, dall’Oregon al Brasile. A differenza di un'eclissi solare totale, in cui la Luna copre completamente il sole, durante un'eclissi ad anello di fuoco, c'è un bordo luminoso e fiammeggiante lasciato dalla Luna. Il percorso dell'eclissi inizia dall'Oregon, passando per Nevada, Utah, Nuovo Messico e Texas negli Stati Uniti, e continua attraverso la penisola messicana dello Yucatan, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile. Il resto dell’emisfero occidentale subirà un’eclissi parziale.

I cieli sereni sono essenziali per osservare l'eclissi, anche se alcune parti del percorso degli Stati Uniti potrebbero presentare condizioni nuvolose. La NASA e altri gruppi hanno pianificato di trasmettere in streaming l'evento per coloro che non possono assistervi di persona. Alcune città lungo il percorso dell'eclissi hanno espresso preoccupazione per il fatto di essere sopraffatte dai visitatori, mentre altre hanno colto l'opportunità di creare esperienze uniche per gli ospiti.

Ad esempio, la piccola città di Reedsport nell'Oregon ha spostato il suo festival dell'eclissi al chiuso a causa della possibilità di pioggia, ma sperano ancora di intravedere l'evento celeste. La città di Baker nel Nevada ha pianificato attività come un drum circle e una festa da ballo, sfruttando al massimo le sue sette stanze, prenotate da oltre un anno. Anche ad Albuquerque, nel New Mexico, decine di migliaia di persone partecipanti alla festa annuale delle mongolfiere della città potranno assistere all'eclissi prima dell'alba.

Varie attività e iniziative educative sono state organizzate in diverse località per consentire alle persone di vivere l'eclissi in sicurezza. Nel deserto di Tatacoa in Colombia, gli astronomi assistono le persone ipovedenti attraverso mappe in rilievo e cambiamenti di temperatura mentre la luna oscura il sole. Al Planetario di Cancun in Messico, i giovani visitatori stanno costruendo proiettori a scatola per vedere indirettamente l'anello di fuoco. Gli antichi Maya, che chiamavano le eclissi “sole spezzato”, utilizzavano potenzialmente il vetro vulcanico scuro per proteggere i loro occhi durante tali eventi.

Sono in corso i preparativi nelle città e nei parchi nazionali lungo il percorso dell'eclissi per accogliere le folle attese. I funzionari della contea di Klamath, nell'Oregon, hanno consigliato ai residenti di fare la spesa e riempire i serbatoi di gas in caso di traffico autostradale. Si prevede che sabato sarà il giorno più affollato dell'anno per il Bryce Canyon nello Utah, mentre il parco statale brasiliano Pedra da Boca prevede un gran numero di osservatori entusiasti.

L'intera durata dell'eclissi, dall'inizio dell'oscuramento del sole fino al ritorno alla normalità, dura circa 2.5-3 ore, con la fase dell'anello di fuoco che dura dai 2026 ai 2039 minuti, a seconda del luogo. La prossima eclissi solare totale attraverserà gli Stati Uniti nella direzione opposta il prossimo aprile, iniziando dal Messico e terminando nel Canada orientale. Un altro eclissi di anello di fuoco è previsto nell'ottobre del prossimo anno, sulla punta più meridionale del Sud America, con l'Antartide che ne subirà uno nel XNUMX. Gli Stati Uniti dovranno aspettare fino al XNUMX per un altro eclissi di anello di fuoco visibile, e l'Alaska sarà l'unico stato nel suo percorso diretto.

