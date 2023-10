I californiani assisteranno alla spettacolare eclissi dell'"anello di fuoco".

By

I californiani potranno assistere a uno straordinario evento celeste alla fine di questo mese: un'eclissi solare anulare, comunemente nota come eclissi "Anello di fuoco". Questo fenomeno si verifica quando la Luna, nel suo punto più lontano dalla Terra, passa tra il nostro pianeta e il sole. Di conseguenza, un cerchio scuro copre parzialmente il sole, creando uno spettacolo affascinante di un bagliore arancione e infuocato attorno ai bordi della luna in ombra.

L'eclissi solare anulare è prevista per sabato 14 ottobre alle 9:13 PST. Tuttavia, la capacità di assistere a questo evento dipenderà sia dalle condizioni meteorologiche che dal luogo. La NASA consiglia che per osservare tutte le fasi di un'eclissi anulare, è necessario trovarsi nel percorso dell'anularità. Secondo una mappa della NASA, la California rientra nell’intervallo compreso tra il 70% e l’80% di oscuramento massimo, indicando che residenti e visitatori dovrebbero avere una visione chiara, tempo permettendo.

Anche con la copertura nuvolosa, l'oscurità diurna associata alle eclissi è ancora evidente. Tuttavia, è fondamentale dare priorità alla sicurezza degli occhi durante questo evento. Guardare direttamente il sole durante un'eclissi può causare gravi danni agli occhi. La NASA consiglia l'uso di occhiali per la visione solare sicuri, comunemente chiamati "occhiali da eclissi", o di un visore solare portatile per tutta la durata dell'eclissi per proteggere gli occhi dai pericolosi raggi del sole.

I californiani sono invitati a cogliere questa rara opportunità di assistere all’incredibile eclissi dell’“Anello di Fuoco”, ma è essenziale prendere le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza degli occhi. Con un po' di fortuna e un cielo sereno, residenti e visitatori potranno ammirare una visione memorabile e maestosa di questo spettacolo celestiale.

