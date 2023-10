Uno spettacolo raro: l'eclissi solare dell'"anello di fuoco" che illumina parti degli Stati Uniti occidentali

Preparati ad assistere a un fenomeno celeste noto come eclissi solare "Anello di fuoco". Previsto per sabato 14 ottobre 2023, parti degli Stati Uniti occidentali saranno deliziate da questo evento spettacolare. Durante un'eclissi solare anulare, la Luna si posizionerà davanti al sole, oscurandone parzialmente la luce e creando un anello brillante o corona circolare. A differenza di un'eclissi solare totale in cui la Luna blocca completamente il sole, la Luna non è abbastanza grande da oscurare completamente la luce solare durante un'eclissi anulare.

L'eclissi sarà visibile in aree specifiche a partire da Eugene e Medford in Oregon alle 9:15. L'eclissi sarà quindi osservabile a Elko, Nevada alle 9:22, e successivamente nel sud dello Utah. Albuquerque, Roswell, Midland, San Antonio e Corpus Christi sono tra gli altri luoghi in cui sarà visibile l'eclissi. Tuttavia, solo le regioni ristrette dell’Oregon, del Texas, del Messico, dell’America Centrale, della Colombia e del Brasile subiranno l’intero anello di fuoco. Il resto degli Stati Uniti contigui potrà assistere ad un’eclissi solare parziale.

Le eclissi solari anulari sono estremamente rare. L'ultima volta che gli Stati Uniti ne hanno sperimentato uno è stato il 20 maggio 2012, in tutto il Texas e nel sud-ovest. Si prevede che la prossima eclissi solare anulare avverrà nel 2046, ma solo piccole porzioni dell’Oregon meridionale, della California settentrionale, dell’estremo nord-ovest del Nevada e dell’Idaho sud-occidentale avranno l’opportunità di assistervi.

È fondamentale prendere le dovute precauzioni quando si osserva l’eclissi. Per evitare danni permanenti agli occhi, si consiglia di indossare occhiali protettivi da eclissi. In alternativa, puoi creare un “proiettore stenopeico” per osservare in sicurezza un’immagine del sole o cercare proiezioni naturali di luce attraverso le foglie degli alberi.

Vivi questo raro evento celeste e ammira l'incantevole eclissi solare "Anello di fuoco", uno spettacolo che affascinerà coloro che hanno la fortuna di assisterlo in prima persona.

