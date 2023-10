Lo spettacolo dell'eclissi solare dell'Anello di Fuoco

Un fenomeno affascinante noto come eclissi solare “Anello di fuoco” è destinato ad affascinare gli osservatori del cielo dall’Oregon al Brasile. A differenza di un’eclissi totale in cui prevale l’oscurità, questa eclissi anulare mostrerà un brillante anello di luce solare mentre circonda la luna.

Prevista per attraversare diversi stati degli Stati Uniti, l’eclissi attraverserà poi l’America Centrale e concluderà la sua impressionante corsa in Sud America. Tuttavia, le condizioni meteorologiche in alcune regioni possono rappresentare una sfida per una visibilità chiara.

Con un'iniziativa eccezionale, il deserto colombiano di Tatacoa sta adottando misure speciali per migliorare l'esperienza dell'eclissi per i non vedenti. Utilizzando mappe tattili ed evidenziando le variazioni di temperatura quando la luna oscura il sole, questa impresa unica mira a fornire una prospettiva tattile dell'evento cosmico.

Mentre gli appassionati di eclissi anticipano con impazienza questo spettacolo imminente, dovrebbero anche segnare sui loro calendari il 2039. In quell’occasione, è prevista un’eclissi simile ad “anello di fuoco” nei cieli degli Stati Uniti. Tuttavia, questa esposizione sarà esclusiva dell'Alaska, offrendo ai residenti e ai visitatori un posto in prima fila per ammirare la grandiosità della natura.

Sfortunatamente non sarà possibile vedere questo evento celeste dall'India. Per coloro che risiedono nelle Americhe, l'eclissi solare dell'Anello di Fuoco inizierà alle 9:13 PDT in Oregon e terminerà alle 12:03 CDT in Texas.

