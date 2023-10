Una rara eclissi solare anulare che si verificherà nel Nord, Centro e Sud America

Nel prossimo mese avrà luogo un raro evento celeste noto come eclissi solare anulare, che offrirà agli osservatori del cielo del Nord, Centro e Sud America l’ultima opportunità di assistere a questo fenomeno per più di due decenni. Il 14 ottobre, la Luna passerà davanti al Sole mentre si trova nel punto più lontano dalla Terra, provocando un effetto “anello di fuoco”, in cui il Sole non sarà completamente coperto.

L’eclissi solare anulare del 2023 sarà visibile in otto stati degli Stati Uniti, a partire dall’Oregon e terminando in Texas. Avverrà tra le 9.13:12.03 PT e le XNUMX:XNUMX CT, passando sopra il Golfo del Messico e poi attraversando vari paesi dell'America centrale e meridionale, tra cui Messico, Belize, Honduras, Panama, Colombia e Brasile.

L'eclissi inizierà con un'eclissi parziale, mentre la Luna si muove davanti al Sole, per poi progredire nella fase di anularità, dove l'effetto dell'anello di fuoco sarà visibile per una durata compresa tra uno e cinque minuti. Per monitorare l'avanzamento dell'eclissi solare anulare, la NASA ha creato una mappa interattiva che fornisce il momento esatto dell'eclissi fino al secondo più vicino.

È importante che coloro che osservano l'eclissi indossino protezioni per gli occhi specializzate progettate per l'osservazione del Sole, poiché la Luna non bloccherà completamente la luce. La NASA sconsiglia l'uso di dispositivi ottici, come fotocamere, telescopi o binocoli, con occhiali per eclissi o visori solari portatili, poiché i raggi solari concentrati possono causare gravi lesioni agli occhi.

Anche se le persone nei paesi e negli stati vicini potranno assistere a un’eclissi solare parziale, non sperimenteranno l’effetto “anello di fuoco”. La prossima eclissi solare anulare che attraverserà gli Stati Uniti dovrebbe verificarsi nel 2046, ma un'eclissi solare totale sarà visibile dal Nord America l'8 aprile 2024.

Fonte: mappa interattiva della NASA per l'eclissi solare anulare del 2023.