Lo Utah dà il benvenuto alla spettacolare eclissi solare anulare

Lo Utah è al centro della scena mentre l'attesissima eclissi solare anulare abbellisce i cieli sabato mattina. Persone da ogni parte del mondo si sono riversate nello Stato dell'Alveare per assistere a questo fenomeno celeste, poiché può essere visto solo in luoghi selezionati in tutto il paese. Mentre le parti meridionali e centrali dello Utah subiranno il pieno effetto dell’eclissi, le aree settentrionali possono aspettarsi una copertura di circa il 90%.

L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno assistito a un’eclissi di questa portata è stato nel 2017. Questo raro evento ha suscitato un’atmosfera di eccitazione e curiosità sia tra la gente del posto che tra i visitatori.

Un'eclissi anulare avviene quando la Luna si allinea direttamente davanti al Sole, creando uno spettacolo visivo affascinante. Tuttavia, a differenza di un’eclissi solare totale in cui la Luna blocca completamente il sole, un’eclissi anulare forma un effetto “Anello di Fuoco”, poiché il bordo esterno del sole rimane visibile attorno alla luna.

È importante notare che fissare direttamente un'eclissi solare, soprattutto non totale, può essere dannoso per gli occhi. Gli occhiali da sole comuni non sono sufficienti per una visione sicura, poiché non forniscono un'adeguata protezione dagli intensi raggi solari. Per garantire la sicurezza degli occhi, la NASA consiglia di utilizzare occhiali per eclissi solare certificati con i marchi ISO 12312-2.

Questo evento accattivante offre una rara opportunità di ammirare le meraviglie dell'universo e serve a ricordare l'immensa bellezza e potenza presenti nel nostro sistema solare. Quando gli spettatori si riuniscono per assistere a questo fenomeno, condividono un senso collettivo di stupore e apprezzamento per lo spettacolo cosmico che si svolge sopra.

Fonte:

– Nasa

– La Tribuna del Lago Salato