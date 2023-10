Sabato, un’eclissi solare anulare, comunemente nota come “anello di fuoco”, sarà visibile in alcune parti degli Stati Uniti occidentali e dell’America centrale e meridionale. Durante l'eclissi, la Luna si allineerà perfettamente tra la Terra e il Sole, lasciando visibile solo il bordo esterno del Sole. Ciò creerà un bordo luminoso e fiammeggiante attorno alla luna per un massimo di cinque minuti. L’eclissi sarà visibile lungo uno stretto percorso che si estende dall’Oregon al Brasile, mentre il resto dell’emisfero occidentale subirà un’eclissi parziale. Questo evento è il precursore di un’eclissi solare totale che si verificherà nell’aprile 2024 e che sarà visibile in tutto il Messico, nella metà orientale degli Stati Uniti e in Canada.

Il percorso dell'eclissi dell'"anello di fuoco" si estenderà per circa 130 miglia di larghezza, entrando negli Stati Uniti sopra l'Oregon e viaggiando attraverso Nevada, Utah, Nuovo Messico e Texas, nonché parti dell'Idaho, California, Arizona e Colorado, prima uscendo nel Golfo del Messico. Attraverserà quindi la penisola dello Yucatan in Messico, oltre a Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e infine Brasile. L'intera eclissi durerà dalle 2.5 alle 3 ore in un dato punto, con la parte dell'"anello di fuoco" che durerà dai tre ai cinque minuti a seconda della posizione.

Solo negli Stati Uniti, oltre 6.5 milioni di persone vivono lungo il percorso dell’anularità, con altri 68 milioni di persone entro 200 miglia dal percorso. Ciò significa che milioni di persone avranno l'opportunità di assistere a questo incredibile evento celeste. Nelle regioni in cui l’”anello di fuoco” sarà visibile, la luna sembrerà prendere un morso significativo dal sole.

Per visualizzare l'eclissi in modo sicuro, è importante proteggere gli occhi con occhiali certificati per eclissi solare o utilizzare altri metodi di visualizzazione indiretta come un proiettore stenopeico. Gli occhiali da sole non sono sufficienti per prevenire danni agli occhi. Anche fotocamere, binocoli e telescopi richiedono filtri solari speciali per essere utilizzati in sicurezza durante l'eclissi.

Per coloro che non sono in grado di vedere l'eclissi di persona, la NASA e altre organizzazioni forniranno streaming live dell'evento. La prossima opportunità di assistere ad un’eclissi di “anello di fuoco” negli Stati Uniti sarà nel 2039, con l’Alaska che sarà l’unico stato sulla via della totalità.