Dove e come assistere all'eclissi solare anulare

Un'eclissi solare si verifica quando la Luna si allinea perfettamente tra il sole e la Terra, proiettando un'ombra e oscurando il sole alla vista. Tuttavia, non tutte le eclissi solari sono uguali. Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra, noto come apogeo, facendola apparire leggermente più piccola del Sole. Ciò crea uno spettacolo noto come “anello di fuoco”, in cui un alone arancione può essere visto attorno alla luna durante la fase massima dell’eclissi.

Per assistere all’eclissi solare anulare, i posti migliori dove trovarsi sono lungo il percorso dell’anularità. Il New York Times ha una mappa che mostra il percorso approssimativo dell'eclissi. Città come Eugene, Oregon; Ely e Battle Mountain nel Nevada; Richfield, Utah; Roswell e Albuquerque nel Nuovo Messico; e Midland, San Antonio e Corpus Christi in Texas si trovano all'interno di questo percorso. Al di fuori degli Stati Uniti, città come Campeche e Chetumal in Messico; Belize City, Belize; Olanchito, Honduras; Cali, Colombia; e anche Tefé e João Pessoa in Brasile sperimenteranno l'anularità.

Le principali città che non si trovano sul percorso dell’anularità, tra cui Seattle, Los Angeles, Las Vegas, Houston, Città del Messico, Bogotá, Rio de Janeiro e Tegucigalpa, saranno comunque testimoni di una significativa eclissi parziale.

L’eclissi anulare inizierà all’alba sull’Oceano Pacifico, a nord-ovest della terraferma degli Stati Uniti. In Oregon, un'eclissi solare parziale sarà visibile già alle 11:05, ora orientale, con un'anularità che si verificherà intorno alle 12:16. L'eclissi attraverserà quindi gli Stati Uniti e raggiungerà la costa del Texas intorno alle 12:58, ora orientale. . Passerà sopra il Messico, l'America centrale e meridionale e terminerà sulla costa del Brasile alle 3:48 ora orientale.

È essenziale ricordare che guardare direttamente il sole durante un'eclissi solare può causare gravi danni agli occhi. Per visualizzare in sicurezza l'eclissi solare anulare o parziale, assicurati di utilizzare dispositivi di protezione adeguati, come occhiali da eclissi certificati. Se non hai accesso a tali attrezzature, puoi creare una fotocamera stenopeica creando uno schema incrociato con le dita o facendo un foro in una scheda per osservare indirettamente l'immagine dell'eclissi proiettata a terra. Un'altra opzione è quella di realizzare un proiettore stenopeico a scatola utilizzando oggetti domestici di uso quotidiano.

Ricorda, dai sempre priorità alla sicurezza degli occhi quando osservi un'eclissi solare.

