Ottobre 2023 porterà eventi astronomici rari: eclissi solari e lunari

Gli appassionati di spazio attendono con impazienza due rari eventi celesti previsti per ottobre 2023. Innanzitutto, il 14 ottobre, ci sarà un'eclissi solare parziale, nota anche come eclissi di "anello di fuoco", visibile in gran parte delle Americhe per la prima volta da allora. 2012. L'eclissi si sposterà dalla costa dell'Oregon al Golfo del Messico, offrendo a milioni di persone nell'emisfero occidentale l'opportunità di assistere a questo fenomeno maestoso. Durante questa eclissi, la Luna formerà un cerchio concentrico, lasciando esposto il bordo scoperto del Sole, simile ad un anello di fuoco. Quando si osserva questo tipo di eclissi solare è necessaria una protezione oculare specializzata.

Sebbene l’eclissi solare dell’anello di fuoco non sarà visibile dall’India, le persone interessate da tutto il mondo potranno guardarla tramite la trasmissione ufficiale della NASA disponibile sul proprio canale YouTube. L'eclissi inizierà in Oregon e si concluderà in Texas. La NASA ha fornito un'opzione "notificami" sul proprio canale YouTube per gli utenti che desiderano ricevere avvisi sulla trasmissione televisiva in diretta. L'eclissi solare inizierà alle 11:29 IST del 14 ottobre 2023 e terminerà alle 11:34 dello stesso giorno.

Un'eclissi solare si verifica quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra o in prossimità di esso e passa davanti al Sole. Poiché la Luna appare più piccola del Sole a causa della sua distanza dalla Terra, non copre completamente il Sole, risultando in un aspetto ad anello durante un'eclissi solare anulare.

Inoltre, è prevista un'eclissi lunare per il 28 ottobre 2023. Le eclissi lunari si verificano quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna, causando la proiezione dell'ombra della Terra sulla superficie della Luna. Questi eventi affascinanti si verificano solo durante la luna piena. L’imminente eclissi lunare sarà visibile da varie regioni, tra cui Asia, Russia, Africa, Americhe, Europa, Antartide e Oceania.

A Nuova Delhi, l'eclissi lunare può essere osservata nel cielo sud-occidentale con la Luna posizionata a 62 gradi sopra l'orizzonte. Il punto massimo dell'eclissi in India dovrebbe verificarsi all'1:45, durante il quale il 12% della superficie lunare sarà in ombra.

Questi rari eventi astronomici offrono un’eccellente opportunità alle persone di tutto il mondo di testimoniare e apprezzare la bellezza del nostro universo.

Fonte:

– Nasa

– LiveMint