Dove guardare lo streaming live dell'eclissi solare anulare "Anello di fuoco" su YouTube

Sabato 14 ottobre 2023 avrà luogo uno straordinario evento astronomico noto come eclissi solare anulare. Durante questo evento, la Luna passerà tra il sole e la Terra, creando uno straordinario effetto “anello di fuoco” che sarà visibile per oltre quattro minuti. Tuttavia, questo fenomeno sarà osservato solo da uno stretto sentiero che si estende per 125 miglia di larghezza, dall’Oregon attraverso il Texas.

Per coloro che si trovano al di fuori di questo percorso, compresi il Nord, il Centro e il Sud America (esclusa l’Alaska e la punta del Sud America), un’eclissi solare parziale sarà visibile a vari livelli. È importante notare che per una visione sicura sono necessari occhiali adeguati per l'eclissi solare.

Nel caso in cui non siano disponibili cieli sereni o se risiedi in una regione in cui l'eclissi non sarà visibile, ci sono diverse fonti affidabili dove puoi seguire l'eclissi solare anulare “anello di fuoco” in tempo reale online.

L'inizio dell'eclissi è previsto per il 14 ottobre alle 15:03 UTC (11:03 EDT) con l'eclissi completa visibile nella prima posizione alle 16:10 UTC (12:10 EDT). L’effetto “anello di fuoco” sarà visibile sugli Stati Uniti per 45 minuti e 8 secondi prima di essere osservato dall’America centrale e meridionale.

Per guardare il live streaming dell'eclissi solare anulare “anello di fuoco”, ecco alcune fonti consigliate:

1. Timeanddate.com: questa piattaforma affidabile fornisce visualizzazioni in tempo reale di varie eclissi. Mostreranno l'intero evento dal loro osservatorio mobile, riceveranno feed e immagini dal vivo dagli astronomi e offriranno commenti di esperti.

2. NASA TV: la NASA trasmetterà in live streaming l'eclissi da Albuquerque, New Mexico, e Kerrville, Texas. Hanno pubblicato un trailer dell'evento, che può essere visualizzato sul loro sito web.

3. Lowell Observatory: noto per la sua astronomia in live streaming, il Lowell Observatory, con sede a Flagstaff, in Arizona, fornirà trasmissioni in diretta dal Sunspot Solar Observatory della New Mexico State University. Viste parziali dell'eclissi solare saranno disponibili anche dal Giovale Open Deck Observatory di Lowell.

4. Slooh: Slooh è un servizio di telescopio robotico che trasmette in streaming il cosmo tramite un browser web. Trasmetteranno uno Star Party dal vivo con commenti di esperti e viste dal vivo dell'eclissi tramite telescopio.

5. Exploratorium: collaborando con la NASA, Exploratorium invia spedizioni in tutto il mondo per trasmettere in diretta le eclissi solari. Per l’eclissi solare anulare, trasmetteranno viste in diretta dal telescopio da Ely, Nevada, e dalla Valle degli Dei, Utah. Inoltre, il loro live streaming sarà disponibile in spagnolo e con sonificazione, che fornisce una rappresentazione uditiva dell'eclissi in tempo reale.

Questi canali sono stati controllati durante le eclissi precedenti, garantendo che i flussi siano affidabili e provengano da fonti affidabili come astronomi, osservatori e appassionati di eclissi dedicati.

Quindi, anche se non puoi assistere di persona all'eclissi solare anulare dell'"anello di fuoco", puoi comunque sperimentare la sua maestosa bellezza attraverso questi flussi live. Ricordati di controllare i siti web delle fonti per gli ultimi aggiornamenti sulle trasmissioni in diretta.

