Una rara eclissi “Anello di fuoco” illumina i cieli

Sabato mattina ha cominciato ad emergere una rara eclissi di “anello di fuoco”, che segna la prima tappa di questo evento celeste che dovrebbe attraversare le Americhe. L'eclissi, nota anche come eclissi solare anulare, si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il sole, lasciando un bordo luminoso e fiammeggiante. A differenza dell’eclissi solare totale, la Luna non copre completamente il Sole.

L'eclissi è iniziata a Eugene, nell'Oregon, con la NASA che ha trasmesso in live streaming il fenomeno. Tuttavia, il tempo nuvoloso e nebbioso ha minacciato di oscurare la vista in alcuni stati occidentali, tra cui California e Oregon. Nonostante la possibilità di scarsa visibilità, le folle si sono radunate in piccoli paesi e città lungo lo stretto percorso dell’eclissi, sperando in una visione chiara dell’evento celeste.

Gli appassionati di eclissi di tutte le età erano ansiosi di assistere a questo fenomeno spettacolare. Shuumei Kodama, un ragazzo di 11 anni di Portland, Oregon, si è svegliato presto per andare a Eugene con suo padre. Ha espresso la sua passione per lo spazio e il suo obiettivo di vedere ogni tipo di eclissi possibile.

Il percorso dell'eclissi copriva l'Oregon, il Nevada, lo Utah, il Nuovo Messico e il Texas negli Stati Uniti, con un frammento di California, Arizona e Colorado. Ha poi continuato verso la penisola dello Yucatan in Messico, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile. Il resto dell'emisfero occidentale ha subito un'eclissi parziale.

Gli osservatori dell'eclissi si sono recati in aree remote degli Stati Uniti per ottenere la migliore visione dell'evento. Nel Parco nazionale del Bryce Canyon nello Utah, i visitatori hanno intrapreso un sentiero ben noto per assistere all'eclissi tra gli Hoodoo delle rocce rosse. L’evento è servito come esperienza unificante per persone provenienti da contesti diversi.

Sebbene la visibilità dipendesse dal cielo sereno, la NASA e altre organizzazioni trasmettevano l’eclissi in live streaming per coloro che non potevano assistervi di persona. Ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, decine di migliaia di spettatori, assistendo ad una festa internazionale delle mongolfiere, hanno ricevuto occhiali per osservare sia l'eclissi che l'ascensione di massa delle mongolfiere.

Mentre l'evento si svolgeva, gli astronomi nel deserto del Tatacoa in Colombia hanno aiutato le persone ipovedenti a sperimentare l'eclissi attraverso mappe in rilievo e cambiamenti di temperatura. A Cancun, i giovani visitatori hanno costruito dei proiettori per vedere in sicurezza l'anello di fuoco. Gli antichi Maya, che chiamavano le eclissi “sole spezzato”, potrebbero aver usato vetro vulcanico scuro per proteggere i loro occhi.

Città e parchi nazionali lungo il percorso dell'eclissi si sono preparati per un afflusso di visitatori. Le autorità hanno consigliato ai residenti di fare scorta di provviste in caso di congestione del traffico. Il Bryce Canyon nello Utah ha anticipato il suo giorno più affollato dell'anno, mentre il Parco statale Pedra da Boca in Brasile si aspettava folle desiderose di esplorare i suoi affioramenti rocciosi.

L'intera eclissi, dall'inizio alla fine, è durata circa due ore e mezza o tre ore, con la fase dell'anello di fuoco che è durata dai tre ai cinque minuti. La prossima eclissi dell’anello di fuoco avverrà nell’ottobre del prossimo anno in Sud America, con una in Antartide nel 2026. Gli Stati Uniti non sperimenteranno un’altra eclissi dell’anello di fuoco fino al 2039, e l’Alaska sarà l’unico stato direttamente sul suo percorso.

