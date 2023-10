Una rara eclissi solare "Anello di fuoco" abbellirà i cieli il 14 ottobre

Il mondo sarà testimone di un raro evento celeste il 14 ottobre, quando nel cielo apparirà un'eclissi solare "anello di fuoco". Durante questo fenomeno, la Luna passerà davanti al Sole, creando un notevole effetto ad anello o anulus. Questo spettacolo spettacolare sarà visibile in alcune parti dell’Europa e delle Americhe, ma sfortunatamente non sarà visibile nel subcontinente indiano.

Si prevede che l'eclissi solare inizi alle 11:29 (IST) del 14 ottobre e si concluda alle 11:37 (IST). Tuttavia, anche se gli indiani potrebbero non vedere di persona questo evento mozzafiato, hanno la possibilità di guardarlo online. La NASA trasmetterà l'eclissi sul suo canale YouTube ufficiale, offrendo un'opportunità di visione dal vivo per gli appassionati di tutto il mondo.

Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra, passando tra il Sole e il nostro pianeta. Questo posizionamento si traduce in un anello di luce solare, spesso definito "anello di fuoco". È importante notare che un'eclissi anulare è diversa da un'eclissi solare totale, in cui la Luna appare grande quanto il Sole a causa della sua maggiore vicinanza alla Terra.

Il percorso dell'eclissi anulare attraverserà la costa dell'Oregon fino alla costa del Golfo del Texas. Gli osservatori in diversi stati degli Stati Uniti, tra cui Oregon, Nevada, Utah, Nuovo Messico, Texas e parti della California, Idaho, Colorado e Arizona, avranno l'opportunità di osservare questo evento celeste se le condizioni meteorologiche lo consentono. L'eclissi continuerà quindi il suo viaggio sul Messico, sull'America Centrale e sul Sud America prima di concludersi nell'Oceano Atlantico al tramonto.

È fondamentale prendere precauzioni durante la visualizzazione dell’eclissi solare. Guardare direttamente il Sole durante un'eclissi solare anulare senza una protezione oculare specializzata può causare danni permanenti agli occhi. L'uso di occhiali eclipse con il numero di riferimento ISO 12312-2 è essenziale per salvaguardare i tuoi occhi. Si consiglia inoltre di evitare l'uso di fotocamere, telescopi, binocoli o dispositivi ottici per osservare il Sole senza filtri adeguati. In alternativa, un proiettore stenopeico può essere utilizzato come alternativa sicura per assistere a questo spettacolare evento astronomico.

Fonte:

– Nasa

- National Geographic