Uno spettacolo raro: l'eclissi solare anulare per abbellire i cieli

Gli skywatcher di tutti gli Stati Uniti si stanno preparando con impazienza per un affascinante evento celeste: un'eclissi solare anulare. Questo evento unico fornirà uno spettacolo mozzafiato poiché la luna oscura il 90% del sole, lasciando un magnifico cerchio luminoso del bordo esterno del sole, simile a un anello di fuoco.

Questa eclissi anulare avrà luogo sabato 14 ottobre e sarà visibile in alcune parti del Nord, Centro e Sud America. Il percorso dell’area di osservazione di punta attraverserà diagonalmente gli Stati Uniti occidentali, dal Pacifico nord-occidentale inferiore al Golfo del Messico. Gli spettatori abbastanza fortunati da trovarsi sul percorso diretto dell'eclissi vedranno la luna oscurare il centro del sole, lasciando un maestoso anello esterno infuocato.

Anche per coloro che sono al di fuori del percorso della totalità, un’eclissi parziale offrirà comunque uno spettacolo accattivante. L'entità dell'eclissi parziale varierà a seconda del luogo di osservazione. Il Michigan, ad esempio, vedrà circa il 30% del sole oscurato dalla luna, risultando in un affascinante effetto “falce di sole”.

I tempi dell'eclissi varieranno in base alla posizione, con la finestra per l'eclissi parziale che va dalle 11:45 ET circa a poco prima delle 2:30. Per determinare con precisione l’ora esatta dell’eclissi in città specifiche, il sito web Eclipse2024.org offre un “simulatore di eclissi”.

Per gli spettatori che non possono assistere all'evento di persona, la NASA trasmetterà l'eclissi in live streaming sulla sua pagina YouTube. È fondamentale prestare attenzione durante l'eclissi e utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. Osservare direttamente l'eclissi o utilizzare fotocamere, binocoli o telescopi senza occhiali speciali per eclissi o filtri solari può danneggiare gravemente gli occhi.

L’eclissi anulare del 14 ottobre funge da precursore di un evento solare ancora più straordinario l’8 aprile 2024. Durante questa eclissi solare totale, il Michigan sperimenterà una copertura del 99% e sarà a breve distanza in auto dal percorso della totalità.

Preparati a rimanere stupito dalle meraviglie dell'universo e segna sul tuo calendario l'eclissi solare anulare di questa settimana. Assicurati di avere occhiali per eclissi o filtri solari approvati dalla NASA per salvaguardare i tuoi occhi durante questo spettacolo celestiale.

Definizioni:

– Eclissi solare anulare: un tipo di eclissi solare in cui la Luna oscura la regione centrale del sole, lasciando visibile un cerchio luminoso e perfetto del bordo esterno del sole.

– Sentiero della totalità: la regione della Terra in cui la Luna si allinea perfettamente con il Sole, determinando un blocco completo dei raggi solari.

– Evento celeste: un fenomeno che si verifica nel cielo, solitamente correlato a eventi astronomici.