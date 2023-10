Una rara eclissi “anello di fuoco” sarà visibile negli Stati Uniti e in Sud America

Questo fine settimana, gli americani e quelli dell'America centrale e meridionale avranno l'opportunità di assistere a un raro fenomeno solare noto come eclissi di "anello di fuoco". L’imminente eclissi solare anulare sarà visibile in diversi stati occidentali degli Stati Uniti, tra cui Oregon, Nevada, Utah, Nuovo Messico, Texas e parti della California, Idaho, Colorado e Arizona. Allie Yang, redattrice del National Geographic ed esperta spaziale, spiega che durante questa eclissi, la luna passerà davanti al sole, apparendo leggermente più piccola e creando una “scheggia di sole a forma di anello” per i fortunati osservatori nel posto giusto alla momento giusto.

Sebbene le eclissi anulari non siano particolarmente rare, è insolito che il percorso dell'eclissi attraversi gli Stati Uniti. L'ultima eclissi di "anello di fuoco" visibile negli Stati Uniti risale al 2012 e, dopo questo fine settimana, il fenomeno non sarà più osservabile fino al 2039. Tuttavia, Yang sottolinea l'importanza della protezione degli occhi durante l'osservazione delle eclissi, anche se solo una parte. del sole è visibile. Lei avverte che danni irreversibili agli occhi possono verificarsi in pochi secondi, quindi è fondamentale utilizzare occhiali per eclissi certificati ISO o provare metodi di visualizzazione indiretta come la proiezione stenopeica.

Secondo Yang, le eclissi forniscono un'esperienza multisensoriale unica. Gli osservatori non solo possono assistere all'evento celeste, ma possono anche sentire gli animali notturni emergere e avvertire i cambiamenti di temperatura mentre il sole viene bloccato dalla luna. L'eclissi ha anche un significato scientifico, poiché gli scienziati lanceranno razzi e palloncini per misurare i cambiamenti di temperatura, pressione e ionizzazione durante l'evento. I dati raccolti forniranno informazioni per ulteriori ricerche durante l’eclissi totale prevista per l’8 aprile 2024.

Per coloro che sono interessati ad assistere a questo raro fenomeno, maggiori informazioni possono essere trovate su NatGeo.com.

Fonte:

– Allie Yang, redattore del National Geographic ed esperto di spazio