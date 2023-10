L’eclissi dell’”anello di fuoco”: un test per gli operatori di rete statunitensi nella gestione delle oscillazioni dell’energia rinnovabile

Gli operatori di rete statunitensi si stanno preparando per il loro più grande esperimento controllato a seguito dell’imminente eclissi dell’“anello di fuoco”. Il 14 ottobre, l’eclissi oscurerà il sole e potenzialmente distruggerà fino a 28,300 gigawatt di produzione solare, equivalenti a oscurare temporaneamente una casa americana su nove. Sebbene non siano previste carenze di energia, questo esperimento fornirà agli operatori informazioni su come gestire le fluttuazioni future dell’energia rinnovabile.

L’eclissi anulare, che si muove diagonalmente attraverso il paese dall’Oregon al Texas, interromperà la produzione di energia solare lungo il suo percorso. L’impatto varierà a seconda del fuso orario, con California e Texas i più colpiti. In California potrebbero essere inattivi fino a 14,500 megawatt di energia solare, mentre in Texas potrebbero andare offline 11,900 megawatt di produzione solare.

Gli operatori di rete in entrambi gli stati sono esperti nella gestione dell’intermittenza delle energie rinnovabili, nell’utilizzo di unità a carbone e gas naturale, nello stoccaggio di batterie e nella regolazione del consumo di energia. Hanno in programma di utilizzare varie risorse come batterie, energia idroelettrica e gas per soddisfare la domanda durante l’eclissi.

L’eclissi avrà un duplice impatto in California e Texas, interessando sia i parchi solari su larga scala che gli impianti solari sui tetti. Il calo della produzione solare sui tetti potrebbe aumentare significativamente la domanda. Si prevede che anche la generazione del vento sarà influenzata, con velocità del vento che potrebbero diminuire da 2 a 6 mph durante l'eclissi, riducendo la generazione del vento di circa il 10%.

Anche altre regioni, come Nevada, Utah, Arizona, Colorado e Nuovo Messico, dovranno affrontare sfide simili a causa dell’eclissi. L’Occidente più ampio, comprese queste regioni, ha ulteriori 16,700 megawatt di capacità solare, con una produzione solare che dovrebbe essere ridotta dal 65% al ​​90% durante l’evento.

Anche le regioni che non si trovano sul percorso diretto dell’eclissi ne subiranno gli impatti, con gli operatori di rete negli Stati Uniti centrali e a New York che si aspettano che la produzione solare venga interrotta. Questa eclissi serve come prova per l'eclissi completa prevista per il prossimo aprile, dove il sole sarà completamente oscurato.

Questo esperimento fornirà dati cruciali agli operatori di rete per gestire le fluttuazioni future dell’energia rinnovabile e prepararsi per eclissi solari più grandi.