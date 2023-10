La spettacolare eclissi dell'"Anello di fuoco" delizia gli spettatori negli Stati Uniti occidentali

By

Il cielo si oscurò, le ombre sul terreno divennero a forma di mezzaluna e la folla esplose in applausi. Sabato le parti occidentali degli Stati Uniti sono state regalate a uno spettacolo raro e affascinante: un'eclissi di sole ad "anello di fuoco". Questo evento celeste ha affascinato gli spettatori lungo il suo stretto percorso, offrendo uno spettacolo straordinario che ha lasciato molti a bocca aperta.

L'eclissi ha coinciso con l'annuale Albuquerque International Balloon Fiesta, aggiungendo un ulteriore livello di eccitazione ai festeggiamenti. I palloncini sono decollati durante un'ascensione di massa poco dopo l'alba, seguita dall'eclissi un paio d'ore dopo. Gli organizzatori dell'evento avevano preparato 80,000 paia di occhiali per la folla enorme e alcuni piloti hanno persino utilizzato i loro bruciatori a propano per sparare fiamme verso l'alto all'unisono.

A differenza di un'eclissi solare totale, in cui la Luna copre completamente il sole, un'eclissi di anello di fuoco lascia un bordo luminoso e fiammeggiante quando la Luna si allinea con il Sole e la Terra. Il percorso dell'eclissi di sabato è passato attraverso l'Oregon, il Nevada, lo Utah, il Nuovo Messico e il Texas, con un frammento di California, Arizona e Colorado. L'evento ha portato osservatori dell'eclissi da tutti gli Stati Uniti negli angoli più remoti del paese, desiderosi di assistere a questo raro fenomeno.

Uno di questi luoghi era il Parco nazionale del Bryce Canyon, nel sud dello Utah, dove gli spettatori hanno intrapreso un'escursione prima dell'alba per assicurarsi il miglior punto di osservazione. Quando si formò l'anello di fuoco, gli applausi echeggiarono attraverso i canyon, creando un senso di unità e stupore tra gli osservatori. Per molti, questa è stata un'esperienza irripetibile che ha ricordato loro le meraviglie della natura e il loro posto nell'universo.

Mentre i piccoli paesi e le città lungo il percorso dell’eclissi hanno espresso un mix di eccitazione e preoccupazione per il tempo e per l’enorme numero di visitatori, l’evento ha senza dubbio portato gioia e meraviglia sia alla gente del posto che ai viaggiatori. Questa eclissi dell’“Anello di Fuoco” era solo un assaggio dello spettacolo cosmico a venire, con un’eclissi solare totale programmata per attraversare gli Stati Uniti nell’aprile del prossimo anno.

Definizioni:

– Eclissi “Anello di fuoco”: un tipo di eclissi solare in cui la Luna si allinea con il Sole e la Terra, lasciando un bordo luminoso e fiammeggiante attorno alla Luna.

– Eclissi solare totale: un’eclissi solare in cui la Luna copre completamente il sole, facendo precipitare l’area nell’oscurità.

Fonte:

– Festa internazionale delle mongolfiere di Albuquerque

– Parco nazionale del Bryce Canyon

Nota: l'articolo di origine non contiene URL a fonti specifiche.