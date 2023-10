Gli scienziati usano l'eclissi dell'"anello di fuoco" come pratica per l'imminente eclissi totale

Gli scienziati negli Stati Uniti sono entusiasti di utilizzare l’eclissi solare anulare dell’“anello di fuoco” di ottobre come pratica preziosa per un’eclissi totale che si verificherà nelle Americhe il prossimo anno. Un'eclissi anulare si verifica quando la Luna è più lontana dalla Terra, facendola apparire leggermente più piccola del Sole nel cielo. Di conseguenza, la luna non può bloccare completamente il sole, creando un “anello di fuoco” per alcuni minuti quando la luna passa davanti al sole.

Rappresentanti della National Science Foundation (NSF) hanno pianificato eventi di sensibilizzazione sull'eclissi anulare ad Albuquerque, New Mexico, e Boulder, Colorado. Questi eventi comporteranno collaborazioni con la NASA, la NOAA, il Fiske Planetarium dell'Università del Colorado, l'International Balloon Fiesta di Albuquerque e il Museo di Storia Naturale e Scienza del New Mexico. L'obiettivo è coinvolgere migliaia di membri del pubblico in questi progetti scientifici sull'eclissi.

Il gruppo di ricerca utilizzerà l'eclissi anulare come un'opportunità per prepararsi all'eclissi solare totale che attraverserà gli Stati Uniti l'8 aprile 2024. Il telescopio solare Daniel K. Inouye a Maui, Hawaii, il più grande telescopio solare del mondo, lo farà fornire una “visione senza ostacoli del sole mentre si verifica l’eclissi”. Ciò consentirà agli scienziati di confrontare i risultati di Inouye con altri telescopi e di acquisire una comprensione più chiara dell'attività solare e dei suoi effetti sulla Terra.

Durante l'eclissi anulare, gli scienziati saranno in grado di osservare una corona molto attiva, o l'atmosfera superiore del sole, che si sta avvicinando al massimo di attività solare nel suo ciclo di 11 anni. Ciò è in contrasto con l’eclissi solare totale del 2017, dove la corona era meno attiva. La NSF monitorerà anche la ionosfera, uno strato dell'atmosfera terrestre che interagisce con la radiazione elettromagnetica, per studiare la sua risposta al blocco temporaneo della radiazione solare.

La comunità dei radioamatori contribuirà agli studi sulla ionosfera utilizzando i propri ricevitori GPS per tracciare i cambiamenti nella ionosfera durante l'eclissi. Inoltre, gli scienziati osserveranno il clima locale per osservarne la risposta alla mancanza di radiazione solare. Nell’aprile 2024, gli scienziati inseguiranno l’eclissi totale anche in aereo per studiare la “corona bassa”, che si riferisce a parti dell’atmosfera superiore del sole che non sono osservabili dallo spazio.

Dopo l'eclissi solare totale di aprile, non ce ne sarà un'altra visibile negli Stati Uniti fino al 2044. Pertanto, gli scienziati stanno sfruttando al massimo queste imminenti eclissi per raccogliere dati preziosi e approfondimenti sull'attività solare.

Fonte:

– Fondazione Nazionale della Scienza (NSF)

– Space.com