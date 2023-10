Uno spettacolo spettacolare: la rara eclissi dell’”anello di fuoco” intrattiene milioni di persone in tutte le Americhe

Sabato milioni di persone in tutte le Americhe hanno assistito a un raro evento celeste quando si è verificata un'eclissi di sole ad "anello di fuoco". L'eclissi è iniziata con l'oscuramento del cielo e le ombre a forma di mezzaluna sul terreno, che hanno portato a esplosioni di applausi da parte della folla che si era radunata lungo lo stretto percorso dell'eclissi. Ad Albuquerque, nel New Mexico, dove l'eclissi ha coinciso con una festa internazionale delle mongolfiere, gli spettatori hanno ricevuto una doppia sorpresa, con ascensioni di massa di palloncini seguite dall'eclissi.

A differenza di un’eclissi solare totale, in cui la Luna copre completamente il sole, durante un’eclissi “anello di fuoco”, la Luna lascia un bordo luminoso e fiammeggiante attorno al sole quando si allinea tra la Terra e il sole. Il percorso dell'eclissi ha attraversato l'Oregon, il Nevada, lo Utah, il Nuovo Messico e il Texas negli Stati Uniti, con un frammento di California, Arizona e Colorado. Ha poi proseguito verso Messico, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile. Il resto dell'emisfero occidentale ha subito un'eclissi parziale.

La visione dell'eclissi dipendeva dal cielo sereno e la NASA e altri gruppi hanno trasmesso l'evento in streaming per coloro che non potevano sperimentarlo di persona. In Messico, centinaia di persone si sono riunite a Cancun per osservare l'eclissi, utilizzando proiettori, telescopi e occhiali speciali. I bambini emozionati fischiavano e alcuni adulti alzavano le braccia al cielo in soggezione per l'evento celeste.

L’eclissi ha anche suscitato curiosità su come le antiche civiltà, come i Maya, osservassero tali fenomeni. I Maya si riferivano alle eclissi come al “sole spezzato” ed erano noti per essere grandi astronomi. Alcuni Maya credevano che le eclissi fossero una maledizione, poiché non avevano gli occhiali protettivi che abbiamo oggi. Gli archeologi suggeriscono che i Maya potrebbero aver usato vetro vulcanico scuro per proteggere i loro occhi.

Per gli appassionati di eclissi negli Stati Uniti, l'evento li ha portati negli angoli più remoti del paese alla ricerca della migliore visione possibile. Nel Parco nazionale del Bryce Canyon, nel sud dello Utah, le persone facevano escursioni prima dell'alba per trovare il posto perfetto tra gli Hoodoo delle rocce rosse. Nel momento in cui si è formato l’”anello di fuoco”, gli applausi hanno echeggiato attraverso i canyon.

L'eclissi non è stata solo uno spettacolo ma anche un'esperienza unificante per coloro che ne sono stati testimoni. Le persone l’hanno descritta come “un’esperienza di vita” e qualcosa che “ci unisce tutti”. Nonostante la visibilità intermittente in alcune aree a causa delle nuvole, le persone hanno comunque apprezzato l’idea di intravedere l’eclissi. Per molti, la possibilità di assistere all’“anello di fuoco” è stata un’esperienza indimenticabile e utile.

Fonte:

- Associated Press