Come guardare in sicurezza l'eclissi solare anulare oggi

L'eclissi solare anulare, nota anche come eclissi dell'“anello di fuoco”, sarà visibile oggi in alcune parti degli Stati Uniti e nella penisola messicana dello Yucatan. L'eclissi avviene quando la Luna passa tra il Sole e la Terra, creando l'apparenza di un anello di fuoco. È importante osservare l'eclissi in modo sicuro per proteggere i tuoi occhi.

La NASA consiglia di utilizzare occhiali speciali per eclissi, un visore solare o un filtro solare per il tuo telescopio. Se non disponi di questi elementi, puoi creare un proiettore stenopeico o utilizzare uno scolapasta da cucina per visualizzare più immagini dell'eclissi. È fondamentale non guardare direttamente il sole senza un'adeguata protezione per gli occhi, poiché ciò può causare danni permanenti agli occhi.

L'eclissi inizierà in Oregon alle 9:18 PT e si sposterà verso sud-est su parti della California, Nevada, Idaho, Utah, Arizona e Nuovo Messico. Attraverserà quindi il Texas e il Golfo del Messico prima di spostarsi sullo Yucatan, sul Belize e su diversi paesi dell'America centrale e meridionale. L'eclissi terminerà al tramonto sulla costa orientale del Brasile.

Anche se non ti trovi nel percorso diretto dell'eclissi, potresti comunque riuscire a vedere un'eclissi parziale in tutti i 41 stati continentali, inclusa l'Alaska. Se il tempo non è sereno o non puoi vedere l'eclissi di persona, sono disponibili live streaming online. La NASA e il museo Exploratorium di San Francisco stanno ospitando i propri live streaming dell'evento.

Ricorda, la prossima eclissi solare anulare visibile in Nord America non si verificherà fino al 2039 in Alaska e al 2046 nei 48 stati inferiori. Quindi assicurati di prendere precauzioni e goderti questo raro evento celeste.

Fonte:

– NASA: https://www.nasa.gov/

– Ora e data: https://www.timeanddate.com/