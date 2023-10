L’eclissi solare “Anello di fuoco” affascina milioni di persone in tutte le Americhe

Sabato milioni di persone in tutte le Americhe hanno assistito ad uno spettacolo spettacolare mentre una rara eclissi solare ad "anello di fuoco" ha causato l'oscuramento del cielo e ombre a forma di mezzaluna sul terreno. L'eclissi si verifica quando la Luna si muove davanti al sole, lasciando visibile solo un cerchio brillante del bordo esterno del sole.

Nella località turistica caraibica di Cancún, centinaia di persone si sono riunite al planetario per assistere all'eclissi. Alcuni hanno utilizzato proiettori a scatola, telescopi e occhiali speciali per osservare l'evento in sicurezza. I bambini emozionati fischiavano e gli adulti alzavano le braccia in soggezione mentre si verificava l'eclissi.

Fuori dal planetario, i venditori di piante si meravigliavano delle ombre uniche proiettate dalla mutevole luce del sole filtrata attraverso le foglie degli alberi. Carmen Jardines, una delle venditrici, ha descritto il momento come se il mondo fosse diventato silenzioso e nebbioso, solo che gli uccelli ricominciassero a cantare pochi istanti dopo.

Per Pilar Cáceres, insegnante di scuola elementare in pensione, c'era un senso di energia nell'assistere all'eclissi. Ne ha seguito l'ombra attraverso un pezzo di cartone, assaporando il legame con le meraviglie della natura.

Gli antichi astronomi Maya si riferivano alle eclissi come al “sole spezzato” e potrebbero aver usato vetro vulcanico scuro per proteggere i loro occhi. Mentre un'eclissi solare totale copre completamente il sole, un'eclissi ad anello di fuoco lascia un bordo luminoso e fiammeggiante.

L'eclissi è durata da 2 ore e mezza a tre ore in un dato punto, con la parte dell'anello di fuoco che è durata da tre a cinque minuti, a seconda della posizione. Il percorso dell'eclissi comprendeva parti degli Stati Uniti, del Messico e di diversi paesi dell'America centrale e meridionale.

Gli osservatori dell'eclissi negli Stati Uniti hanno viaggiato negli angoli più remoti del paese per ottenere il miglior punto di osservazione. Ad Albuquerque, l'eclissi si è allineata con una festa internazionale delle mongolfiere, creando una doppia sorpresa per gli spettatori e per i piloti di mongolfiere che hanno incorporato l'eclissi nei loro voli.

Gli appassionati del Parco nazionale del Bryce Canyon nello Utah si sono meravigliati dell'anello di fuoco, mentre gli applausi echeggiavano attraverso i canyon. I visitatori delle piccole città lungo il percorso dell'eclissi hanno sperimentato un mix di eccitazione, preoccupazioni meteorologiche e preoccupazioni per il sovraffollamento.

Oltre alle Americhe, anche le persone nel sud della Colombia e a Città del Messico hanno assistito all’eclissi solare. Il deserto di Tatacoa in Colombia è diventato un sito in cui le persone ipovedenti possono sperimentare l'eclissi attraverso mappe in rilievo e cambiamenti di temperatura.

L’evento ha lasciato un impatto duraturo in molti, suscitando stupore e passione per la scienza. Un giovane osservatore colombiano ha espresso il suo amore per l'astronomia, definendola una “esperienza spettacolare” che è stata la migliore che avesse visto in vita sua.

Anche se questa rara eclissi dell’“anello di fuoco” è stata uno spettacolo mozzafiato per coloro che ne sono stati testimoni, la prossima si verificherà nell’ottobre del prossimo anno sulla punta più meridionale del Sud America. L’Antartide sperimenterà un’eclissi di anello di fuoco nel 2026, e bisognerà attendere il 2039 prima che se ne veda un’altra.

