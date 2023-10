Milioni di persone in tutte le Americhe hanno assistito a una rara eclissi di sole “anello di fuoco”. La luna si fermò al suo posto, oscurando quasi tutto il bordo esterno del sole, tranne un brillante cerchio. Folle entusiaste si sono radunate lungo lo stretto percorso dell'eclissi, e alcuni hanno utilizzato proiettori, telescopi e occhiali speciali per osservare lo spettacolo. I bambini fischiavano emozionati, mentre gli adulti alzavano le braccia in soggezione. I venditori di piante osservavano la danza tra la luna e il sole e godevano delle ombre uniche proiettate dalla mutevole luce del sole. Le persone sperimentavano cambiamenti di temperatura e un senso di pesantezza mentre la Terra ruotava. Per gli antichi astronomi Maya, che potrebbero aver usato vetro vulcanico scuro per proteggere i propri occhi, le eclissi venivano chiamate “sole spezzato”.

A differenza di un’eclissi solare totale, un’eclissi ad anello di fuoco non copre completamente il sole. Un confine luminoso e fiammeggiante rimane visibile mentre la luna si allinea tra la Terra e il sole. L'eclissi è durata da 2 ore e mezza a 1 ore in totale, con la parte dell'anello di fuoco che è durata da 2 a 3 minuti, a seconda della posizione. Il percorso dell’eclissi ha attraversato diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile. La NASA e altri gruppi hanno trasmesso l'evento in live streaming per coloro che non hanno potuto assistervi di persona.

Gli appassionati si sono recati negli angoli più remoti degli Stati Uniti, come il Parco nazionale del Bryce Canyon nello Utah, per ottenere la migliore vista possibile. L'eclissi ha coinciso con una festa internazionale delle mongolfiere ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, offrendo una doppia sorpresa agli spettatori. Le persone hanno espresso un senso di unità e stupore mentre guardavano l'eclissi, definendola un'esperienza irripetibile.

L'eclissi ha portato entusiasmo nelle piccole città e paesi lungo il suo percorso, anche se alcuni erano preoccupati per il tempo e l'afflusso di visitatori. Nonostante la copertura nuvolosa intermittente, le persone a Eugene, nell’Oregon e nel sud della Colombia si meravigliavano ancora del fenomeno. Il Ministro della Scienza della Colombia ha sottolineato l'importanza di ispirare i bambini con momenti come questo a promuovere la scienza come attività permanente.

