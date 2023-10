Un raro spettacolo celeste: l'eclissi solare anulare del 2021

Sabato, un raro spettacolo celeste ha onorato le Americhe: un’eclissi solare anulare. Questo evento, noto anche come eclissi di “anello di fuoco”, si verifica quando la Luna si trova nel punto più lontano della sua orbita dalla Terra, con il risultato che la luce infuocata del sole circonda l'ombra della luna.

L'eclissi è iniziata in Oregon alle 9:13 PT e si è conclusa al largo della costa atlantica del Brasile alle 3:48 ET, affascinando milioni di persone lungo il suo percorso. Mentre la luna si spostava davanti al sole, le città sperimentavano cieli oscurati e un calo della temperatura. Il fenomeno creò un'atmosfera eterea che lasciò a bocca aperta gli spettatori.

Anche se coloro che si trovavano al di fuori del percorso dell'eclissi non sono stati in grado di assistere all'“anello di fuoco”, hanno assistito ad un'eclissi solare parziale a forma di mezzaluna. Questa eclissi parziale, simile a un morso preso dal sole, ha dipinto forme uniche di mezzaluna sul terreno e si è riflessa su varie superfici. Anche gli spazi tra le foglie degli alberi fungevano da fori di spillo, mostrando singole mezzelune di luce.

Fortunatamente per gli osservatori del cielo, attende un altro emozionante evento celeste. L’8 aprile 2024 un’eclissi solare totale passerà su Messico, Stati Uniti e Canada. Questo prossimo evento offrirà un'altra opportunità alle persone di utilizzare gli occhiali certificati per l'eclissi, i visori solari e i filtri della fotocamera per osservare uno spettacolo mozzafiato in tutta sicurezza.

Questa rara eclissi solare anulare è servita a ricordare la bellezza e la meraviglia del nostro universo. Mentre anticipiamo con impazienza i futuri eventi celesti, ci viene ricordata la natura maestosa del cosmo e le opportunità che offrono per connettersi con le meraviglie dell'universo.

Definizioni:

– Eclissi solare anulare: un tipo di eclissi solare in cui la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra, creando un anello di luce attorno all’ombra proiettata dalla Luna.

– Eclissi solare totale: un tipo di eclissi solare in cui la luna blocca completamente il sole, provocando un’oscurità totale temporanea durante il giorno.

