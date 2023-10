L'eclissi solare si verificherà in tutto il Nord America il 14 ottobre 2023

Sabato 14 ottobre si verificherà un'eclissi solare in tutto il Nord America. L'eclissi sarà anulare, il che significa che la luna non bloccherà completamente il sole, creando un effetto "anello di fuoco" per gli spettatori lungo la parte più buia del percorso. L’eclissi inizierà sull’Oceano Pacifico a ovest dell’isola di Vancouver e proseguirà verso sud-est, approdando in Oregon. Attraverserà poi altri sette stati americani prima di spostarsi in Messico e Sud America.

In Canada, l'eclissi sarà parziale. Regioni diverse sperimenteranno diversi livelli di visibilità. Vancouver e la regione di Okanagan in BC vedranno circa l'80% dell'eclissi, mentre Calgary vedrà circa il 70%, Regina il 60%, Winnipeg il 50%, Toronto il 30%, Montreal il 20% e le province atlantiche il 10%.

Osservare l'eclissi direttamente senza un'adeguata protezione per gli occhi non è sicuro, poiché può causare gravi lesioni agli occhi. Si consiglia una protezione oculare specializzata progettata per la visione solare. Si avverte inoltre di non osservare l'eclissi attraverso l'obiettivo di una fotocamera, un binocolo o un telescopio senza un filtro solare speciale.

Una mappa interattiva del percorso dell'eclissi è disponibile online per coloro che sono interessati a seguirne la traiettoria. Gli hotel lungo il percorso dell'eclissi stanno già prenotando, quindi si consiglia di prenotare l'alloggio in anticipo se si prevede di viaggiare per vedere l'eclissi.

Fonte: Notizie globali