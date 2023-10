Preparatevi per l'eclissi anulare parziale in Nord America

L'Ontario sperimenterà un'eclissi anulare parziale il 14 ottobre, della durata di circa due ore. Durante questo fenomeno, la Luna sarà più vicina al Sole, facendolo apparire più piccolo e creando un “anello di fuoco” nel cielo. Mentre un'eclissi totale copre completamente il sole, un'eclissi anulare parziale lo copre solo parzialmente.

I cieli più bui durante l'eclissi si vedranno sulla costa occidentale degli Stati Uniti, a partire dall'Oceano Pacifico. Vancouver vedrà circa il 79% del sole coperto dall'ombra della luna. A Toronto, circa il 27% del sole sarà coperto, con il picco di copertura che si verificherà intorno alle 1:XNUMX

Le eclissi possono avere un impatto sull’ambiente e sull’atmosfera. Pierre Langlois, il manager delle missioni di astronomia spaziale ed esplorazione planetaria dell'Agenzia spaziale canadese, spiega che un'eclissi passeggera crea una mini-notte, provocando il risveglio della fauna selvatica quando percepiscono che è notte.

Molte persone hanno mostrato un crescente interesse per l’astronomia amatoriale, portando a un’impennata nella vendita di occhiali da sole per la visione delle eclissi e di altre apparecchiature per la visione certificate. Tuttavia, è importante notare che guardare direttamente il sole durante un’eclissi anulare non è sicuro. Gli occhiali da sole normali non forniscono una protezione sufficiente e guardare il sole senza l'attrezzatura adeguata può causare gravi lesioni agli occhi.

Se non disponi di apparecchiature di visualizzazione certificate, costruire il tuo proiettore è un modo sicuro per vivere l'eclissi. Ricordatevi di non guardare mai direttamente il sole senza un'adeguata protezione.

La prossima eclissi, un'eclissi totale, è prevista per l'8 aprile 2024. Attraverserà il Messico, gli Stati Uniti e il Canada orientale.

Fonte:

– Istituto Dunlap di Astronomia e Astrofisica dell'Università di Toronto

– L’Agenzia spaziale canadese

– Nasa

Definizioni:

– Eclissi anulare parziale: quando la luna è più vicina al sole, facendola apparire più piccola e creando un “anello di fuoco” nel cielo.

– Eclissi totale: quando la luna copre completamente il sole.

– Occhiali da sole per la visione di eclissi: occhiali da sole per scopi speciali progettati per proteggere gli occhi durante le eclissi solari.