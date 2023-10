Prossimi eventi celesti da tenere d'occhio: eclissi anulare ed eclissi solare totale

Nei prossimi mesi, due straordinari eventi celesti affascineranno gli spettatori di tutte le Americhe. Il 14 ottobre 2023, ci sarà un’eclissi anulare “anello di fuoco”, seguita da un’eclissi solare totale l’8 aprile 2024. Entrambi gli eventi si verificheranno mentre la luna passa tra la Terra e il sole, offrendo agli spettatori uno spettacolo straordinario. .

Mentre l’eclissi solare totale attira più attenzione a causa della promessa di totalità, c’è anche un crescente interesse per le aree lungo il percorso dell’eclissi anulare. Il sito di car sharing Turo ha notato un aumento delle prenotazioni di auto nelle principali città situate sul percorso dell'eclissi anulare, come Oregon, New Mexico e Texas. Allo stesso modo, Booking.com ha segnalato un aumento delle ricerche per San Antonio, Texas, la più grande città degli Stati Uniti nel percorso dell'eclissi anulare.

Durante l'eclissi anulare, che inizia sulla costa dell'Oregon e termina in Texas, la Luna coprirà oltre il 90% della superficie solare, creando un effetto “anello di fuoco” se osservata con occhiali protettivi. Il percorso dell'eclissi continua attraverso l'America centrale e meridionale prima di terminare al tramonto sull'Oceano Atlantico.

Sebbene non sia oscura come un'eclissi solare totale, l'eclissi anulare offre alcune osservazioni uniche. Il professor Mark Littmann suggerisce che il cielo potrebbe assumere colori insoliti e potrebbe esserci un leggero effetto di raffreddamento. Questo evento funge da anteprima per l’attesissima eclissi solare totale del 2024, salutata come l’epitome della visione dell’eclissi.

Osservare un'eclissi anulare è un'opportunità rara, poiché la prossima sugli Stati Uniti contigui non avverrà prima del 2046. Per coloro che si trovano nel percorso dell'eclissi e che hanno una visione chiara, vedere l'"anello di fuoco" funge da accattivante promemoria di il nostro posto nell'universo.

Per i fotografi interessati a catturare scatti grandangolari del sole eclissato, i parchi nazionali dello Utah, tra cui il Parco nazionale del Bryce Canyon e il Monumento nazionale Grand-Staircase Escalante, sono luoghi ideali. Tuttavia, i parchi tribali Navajo, come la Monument Valley, saranno chiusi durante l'eclissi anulare a causa del loro significato sacro.

Nel Nuovo Messico, sia Albuquerque che Roswell offrono eccellenti punti panoramici per osservare l'eclissi anulare. In queste città gli spettatori possono vivere l'evento da un'alta quota, offrendo una prospettiva unica.

Questi imminenti eventi celesti offrono ai viaggiatori e agli appassionati di astronomia la possibilità di testimoniare la bellezza e la meraviglia dell'universo in un modo davvero straordinario.

Definizioni:

– Eclissi anulare: un tipo di eclissi solare che si verifica quando la Luna copre il centro del sole, lasciando un anello di luce solare visibile attorno ai suoi bordi.

– Eclissi solare totale: un tipo di eclissi solare in cui la Luna copre completamente il Sole, proiettando un’ombra sulla Terra.

