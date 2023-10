La missione APEP: comprendere gli effetti delle eclissi solari sulla ionosfera

Gli scienziati della missione APEP (Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path), guidati da Aroh Barjatya, studieranno l’impatto delle eclissi solari sull’alta atmosfera. Durante un'eclissi solare anulare del 14 ottobre, gli osservatori vedranno il sole attenuarsi solo del 10% della sua luminosità normale, provocando un effetto "anello di fuoco" mentre la luna copre il sole. Ad un'altitudine di 50 miglia e oltre, la ionosfera, uno strato nell'atmosfera in cui i raggi UV separano gli elettroni dagli atomi per formare ioni ed elettroni, diventa elettrificata.

L'energia costante proveniente dal sole impedisce a queste particelle di ricombinarsi durante il giorno. Tuttavia, durante un'eclissi solare, quando la luce solare diminuisce rapidamente per poi riapparire, la temperatura e la densità della ionosfera subiscono brusche fluttuazioni, provocando la propagazione delle onde attraverso di essa. Questo fenomeno è paragonabile ad un motoscafo che attraversa uno stagno, creando increspature che si propagano verso l'esterno.

Per comprendere meglio questi effetti, il team dell’APEP prevede di lanciare tre razzi in successione: uno prima del picco dell’eclissi, uno durante il picco e uno dopo l’eclissi. Questi razzi trasporteranno strumenti scientifici per misurare i cambiamenti nei campi elettrici e magnetici, nella densità e nella temperatura. In caso di successo, queste misurazioni saranno le prime osservazioni simultanee effettuate da più punti della ionosfera durante un’eclissi solare.

Oltre alle misurazioni dei razzi, le osservazioni da terra raccoglieranno dati sulla densità ionosferica e sulle misurazioni del vento neutro. L'Osservatorio Haystack del Massachusetts Institute of Technology utilizzerà il radar per misurare le perturbazioni nella ionosfera più lontane dal percorso dell'eclissi. Inoltre, una squadra della Embry-Riddle Aeronautical University schiererà palloni meteorologici ad alta quota ogni 20 minuti per misurare i cambiamenti meteorologici man mano che l’eclissi avanza.

I razzi APEP verranno inizialmente lanciati nel Nuovo Messico e verranno successivamente rilanciati dalla Wallops Flight Facility della NASA in Virginia l'8 aprile 2024, in coincidenza con un'eclissi solare totale che attraverserà gli Stati Uniti dal Texas al Maine.

