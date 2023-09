L'importanza del mio-inositolo nel latte materno

By

Il latte materno viene spesso definito la medicina più personalizzata che i bambini ricevono, poiché fornisce loro un’alimentazione perfettamente adattata e promuove l’espressione genetica ottimale. Un recente studio pubblicato su The Lancet breastfeeding series group ha esplorato la ricchezza attentamente studiata del latte umano e ha evidenziato l’importanza del mio-inositolo, uno zucchero alcolico ciclico.

Durante le prime due settimane di allattamento, i livelli di mio-inositolo nel latte materno sono elevati e diminuiscono gradualmente nel tempo. Questa tempistica è cruciale perché coincide con un periodo di rapido sviluppo del cervello nei neonati. Le sinapsi, che sono connessioni tra le cellule nervose, si formano in abbondanza nelle prime fasi dello sviluppo del cervello. Una corretta formazione delle sinapsi pone le basi per lo sviluppo cognitivo, mentre una formazione inadeguata delle sinapsi può provocare difficoltà di sviluppo.

I ricercatori dell'Università di Yale hanno anche scoperto che il mio-inositolo promuove la formazione di sinapsi tra neuroni in neuroni di ratto in coltura. Ciò supporta ulteriormente il ruolo del mio-inositolo nello sviluppo sinaptico e suggerisce la sua importanza nella funzione cerebrale.

Il mio-inositolo è un alcol zuccherino ciclico che è circa la metà dolce dello zucchero. È naturalmente presente nel cervello ed è coinvolto nella mediazione della risposta agli ormoni. Inoltre, è essenziale per la formazione delle membrane cellulari. Mentre i nostri corpi possono produrre mio-inositolo dal glucosio, l'assunzione di caffè e zucchero, così come alcune condizioni mediche come il diabete, possono aumentare il fabbisogno di questo composto da parte del nostro corpo.

Nei modelli animali di diabete, l’aggiunta di mio-inositolo alla dieta aiuta a prevenire le complicazioni associate alla malattia, inclusa la formazione di cataratta. Il mio-inositolo si trova anche nella crusca di cereali e semi, nonché nelle mandorle, nei piselli e nei meloni.

Oltre al mio-inositolo, il latte materno contiene altri componenti unici con valore nutritivo. L'acido dicosaesaenoico (DHA), un acido grasso Omega-3, è un nutriente essenziale per lo sviluppo del cervello e della retina. Tuttavia, i livelli di DHA nel latte materno variano tra le diverse popolazioni, con livelli più alti in alcuni paesi e livelli più bassi in altri.

Il latte materno svolge anche un ruolo cruciale nella protezione dei neonati prematuri da una grave condizione gastrointestinale chiamata enterocolite necrotizzante (NEC). Questa condizione può essere prevenuta utilizzando il latte materno e i probiotici. I bambini prematuri corrono un rischio maggiore di sviluppare NEC a causa della compromissione del flusso sanguigno e dell'infezione intestinale.

Comprendere l’importanza di componenti specifici presenti nel latte materno, come il mio-inositolo e il DHA, aiuta a sottolineare il valore dell’allattamento al seno per lo sviluppo e la salute ottimali del bambino. Il latte materno è davvero una fonte personalizzata ed essenziale di nutrimento e medicina per i neonati.

Fonte:

– Gruppo The Lancet Breastfeeding Series 2016

– Studio PNAS del gruppo di Thomas Biederer a Yale

– Studio del Mead Johnson Pediatric Nutrition Institute, Messico, condotto dal dottor Shay Phillips e colleghi.