Com'è essere un puffino?

Nel famoso saggio di Thomas Nagel, "Com'è essere un pipistrello", approfondisce il concetto di esperienza soggettiva e come sia impossibile per gli esseri umani capire veramente cosa vuol dire essere un pipistrello. Tuttavia, se spostiamo la nostra attenzione su un’altra domanda intrigante, “Com’è essere un Puffin?” possiamo iniziare a esplorare le esperienze e le sfide uniche affrontate da questi uccelli marini.

Gli uccelli marini come le pulcinelle di mare e le urie hanno un ciclo di vita affascinante. I pulcini di pulcinella di mare, ad esempio, iniziano la loro vita all'interno di tane su ripidi pendii erbosi che si affacciano sul mare. Vengono nutriti dai loro devoti genitori, ma alla fine vengono lasciati soli a provvedere a se stessi. Le giovani pulcinelle di mare prendono quindi il loro primo volo traballante e si schiantano in mare, iniziando una vita di “affondare o nuotare”.

I Guillemot, d'altro canto, iniziano la loro vita su strette sporgenze in alto sopra le onde ondeggianti. Il padre incoraggia il pulcino a fare un atto di fede e saltare dal dirupo. Cade giù, usando le sue “ali bastarde” per raggiungere il mare dove, se fortunato, può trovare relativa sicurezza con il padre. I Guillemot hanno stili genitoriali diversi rispetto alle pulcinelle di mare, poiché spesso accompagnano i loro pulcini nel loro viaggio per mare.

Sebbene gli scienziati siano riusciti a studiare l’aspettativa di vita e le abitudini riproduttive degli uccelli marini, la loro vita quotidiana in mare è rimasta sfuggente. Tuttavia, i ricercatori dell’Università di Liverpool hanno fatto passi da gigante nella comprensione di queste misteriose fasi acquatiche. Hanno applicato minuscoli registratori di profondità alle zampe delle pulcinelle di mare e di altre alche sull'isola di May, al largo della Scozia. I dati raccolti da questi dispositivi hanno mostrato che le pulcinelle di mare si immergono ampiamente, anche quando non danno da mangiare ai loro pulcini. Questa rivelazione suggerisce che le pulcinelle di mare lavorano duramente per nutrirsi durante l’inverno, un’informazione cruciale considerando il declino della specie.

Al contrario, le urie sono cacciatori più attivi e si immergono più in profondità e per periodi più lunghi rispetto alle pulcinelle di mare, con i maschi che si immergono più in profondità delle femmine. Questo comportamento è attribuito al fatto che i maschi delle urie sono responsabili dell'alimentazione dei loro pulcini. La presenza di due bocche da sfamare influenza i loro modelli di immersione.

Nel tentativo di capire cosa significhi essere una pulcinella di mare o qualsiasi altro uccello marino, i ricercatori stanno utilizzando tecnologie innovative per sollevare il velo sulla loro vita quotidiana in mare. Esaminando i loro comportamenti e modelli di immersione, gli scienziati sperano di ottenere ulteriori informazioni sulle sfide che questi uccelli devono affrontare, tra cui la potenziale carenza di cibo e i cambiamenti nella disponibilità delle prede.

In conclusione, proprio come Nagel ha sottolineato l’incomprensibilità dell’esperienza soggettiva dei pipistrelli, le esperienze e i comportamenti degli uccelli marini come le pulcinelle di mare e le urie sono altrettanto enigmatici. Tuttavia, attraverso i progressi nelle tecniche e nelle tecnologie di ricerca, stiamo lentamente svelando i misteri della loro vita in mare.

