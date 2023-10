Suoni dell'oceano: l'impatto dell'inquinamento acustico e dei cambiamenti climatici

Il mondo sottomarino è spesso percepito come un luogo silenzioso e tranquillo. Tuttavia, questa nozione non potrebbe essere più lontana dalla verità. Contrariamente alla credenza popolare, l’oceano pullula di suoni, dai canti inquietanti delle megattere alle complesse reti di comunicazione di varie specie di pesci. Infatti, il suono viaggia più velocemente e più lontano nell’acqua che nell’aria, rendendolo un elemento essenziale della vita marina.

È affascinante considerare come la nostra comprensione dell’oceano e dei suoi abitanti si sia evoluta nel tempo. Nel 1943, l'ingegnere francese Emile Gagnon e il tenente di marina Jacques Cousteau inventarono l'autorespiratore subacqueo (SCUBA), che rivoluzionò la nostra capacità di esplorare le profondità del mare. Cousteau, con i suoi innovativi documentari televisivi, ha svolto un ruolo cruciale nel rendere popolare e far luce sulle meraviglie della vita oceanica, proprio come fa oggi David Attenborough.

Nel corso della storia, abbiamo erroneamente considerato l’oceano come un regno silenzioso. Le nostre orecchie, in sintonia con le vibrazioni aeree, faticano a percepire il paesaggio sonoro sottomarino. Lo stesso Cousteau credeva che il suono fosse assente nelle profondità. Tuttavia, ora sappiamo che l’oceano è una sinfonia di suoni, con creature marine che utilizzano vocalizzazioni complesse per comunicare, navigare e cacciare.

Ma come per molte sfide ambientali, l’attività umana ha sconvolto questo delicato equilibrio. L'inquinamento acustico derivante da fonti quali motori delle navi, installazioni di turbine eoliche ed esercitazioni navali è in costante aumento a partire dalla rivoluzione industriale. Il ronzio costante del rumore sottomarino ha costretto gli animali marini, come le balene, a gridare più forte per farsi sentire sopra la cacofonia.

Sfortunatamente, un nuovo studio dell’Università di Utrecht porta notizie ancora più preoccupanti. I ricercatori hanno scoperto che il riscaldamento degli oceani, causato dai cambiamenti climatici, sta esacerbando il problema dell’inquinamento acustico sottomarino. Acque più calde e acide migliorano la trasmissione del suono attraverso l’acqua, rendendo l’oceano ancora più rumoroso. Il cambiamento climatico porterà anche alla stratificazione nel Nord Atlantico, creando un “canale sonoro” che consentirà al rumore di viaggiare più lontano.

L’impatto di questo crescente inquinamento acustico sottomarino è significativo e di vasta portata. La vita marina fa affidamento sul suono per sopravvivere, dalla ricerca di compagni alla localizzazione del cibo e all'evitare i predatori. I paesaggi sonori disturbati possono interrompere questi processi vitali, portando al declino della popolazione e agli squilibri degli ecosistemi.

Per proteggere il delicato ambiente acustico dell’oceano, è fondamentale ridurre le fonti di rumore sottomarino di origine antropica e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Norme più severe sulla navigazione, sulle attività di costruzione e sulle esercitazioni navali possono aiutare a minimizzare l’impatto. Inoltre, la promozione di pratiche sostenibili e la preservazione degli habitat marini sono essenziali per preservare il paesaggio sonoro naturale dei nostri oceani.

Quindi, la prossima volta che contemplerai la vastità dell’oceano, ricorda che sotto la sua superficie apparentemente serena si trova un mondo vivo con il suono, un mondo che dobbiamo sforzarci di proteggere per il bene di tutti i suoi abitanti.

Domande frequenti (FAQ)

D: Come è stato inventato l'autorespiratore subacqueo (SCUBA)?

R: Lo SCUBA è stato inventato nel 1943 dall'ingegnere francese Emile Gagnon e dal tenente di marina Jacques Cousteau.

D: Come è cambiata nel tempo la nostra comprensione del paesaggio sonoro dell'oceano?

R: Inizialmente si credeva che l'oceano fosse silenzioso. Tuttavia, ora sappiamo che il mondo sottomarino è pieno di una vasta gamma di suoni, dal canto delle balene ai metodi di comunicazione di varie specie di pesci.

D: Che impatto ha l’inquinamento acustico sottomarino sulla vita marina?

R: L’inquinamento acustico interrompe la comunicazione vitale e i processi di navigazione per gli animali marini, portando a un potenziale calo della popolazione e a squilibri dell’ecosistema.

D: In che modo i cambiamenti climatici contribuiscono all’inquinamento acustico sottomarino?

R: Il riscaldamento dell’oceano e l’aumento dell’acidità, guidati dai cambiamenti climatici, migliorano la trasmissione del suono attraverso l’acqua, rendendo il paesaggio sonoro sottomarino più forte e dirompente.

D: Cosa si può fare per mitigare l’inquinamento acustico sottomarino?

R: L’implementazione di normative più severe sulle fonti di rumore sottomarino di origine umana e l’adozione di misure per affrontare il cambiamento climatico possono aiutare a mitigare l’impatto dell’inquinamento acustico sottomarino sulla vita marina.

Fonte: Università di Utrecht https://www.utrechtuniversity.nl/