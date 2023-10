Progressi nella misurazione dell'espansione dell'Universo

Un nuovo studio ha compiuto progressi significativi nel migliorare la precisione dei parametri che governano l’espansione dell’Universo. Perfezionando questi parametri, gli astronomi potranno comprendere meglio la crescita dell'Universo e la sua evoluzione futura.

Misurare l’espansione dell’Universo è stata una sfida a causa della mancanza di punti di riferimento nello spazio. Per superare questo problema, gli astronomi si sono affidati a “candele standard” – oggetti di luminosità nota – per calcolare le distanze. Proprio come una candela appare più debole man mano che si allontana, anche gli oggetti distanti nell’Universo appaiono più deboli.

Un team di ricercatori internazionali, guidato da Maria Giovanna Dainotti e Giada Bargiacchi, ha utilizzato metodi statistici innovativi per analizzare i dati di varie candele standard, tra cui supernovae, quasar e lampi di raggi gamma. Combinando i dati di diversi tipi di candele standard, sono stati in grado di mappare aree più ampie dell’Universo e aumentare la precisione.

Le nuove scoperte hanno ridotto l’incertezza dei parametri chiave fino al 35%. Questa maggiore precisione aiuterà gli astronomi a determinare se l’Universo continuerà ad espandersi indefinitamente o alla fine collasserà.

La ricerca, intitolata “Quasars: Standard Candles up to z = 7.5 with the Precision of Supernovae Ia”, è stata pubblicata su The Astrophysical Journal.

– Definizione di precisione: accuratezzaQuanto vicino il valore misurato è conforme al valore corretto.

– The Astrophysical Journal (ApJ): The Astrophysical Journal (ApJ) è una prestigiosa rivista scientifica sottoposta a peer review che si concentra sulla pubblicazione di ricerche originali nel campo dell’astronomia e dell’astrofisica. È pubblicato dall'American Astronomical Society (AAS).

