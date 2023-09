Evoluzione delle piante: un processo graduale con periodi di innovazione

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Plants ha messo in discussione la convinzione di lunga data secondo cui le piante si sono evolute con un’improvvisa esplosione di cambiamenti all’inizio della loro storia, in modo simile agli animali. Lo studio rivela che l’evoluzione delle piante consiste in lunghi periodi di cambiamenti graduali intervallati da brevi esplosioni di innovazioni su larga scala, in particolare in risposta alle sfide ambientali.

Il co-autore principale, il professor Philip Donoghue dell'Università di Bristol, ha spiegato che le piante condividono un antenato comune che ha avuto origine nel mare oltre un miliardo di anni fa. I ricercatori volevano verificare se l'evoluzione delle piante seguisse un processo lento e continuo o se avesse avuto una rapida esplosione di cambiamenti. Sorprendentemente, lo studio ha scoperto che l’evoluzione delle piante è stata un misto di entrambe, con lunghi periodi di cambiamento graduale interrotti da brevi esplosioni di innovazione. Queste esplosioni di innovazione hanno permesso alle piante di superare le sfide della vita sulla terraferma.

Per testare la loro teoria, gli scienziati hanno analizzato le somiglianze e le differenze di 248 gruppi di piante, che vanno dalla schiuma di stagno unicellulare alle piante terrestri come muschi, felci, pini, conifere e piante da fiore. Hanno anche esaminato 160 gruppi di piante estinte conosciute solo dalla documentazione fossile.

I ricercatori hanno scoperto che i cambiamenti nella struttura anatomica delle piante si sono verificati insieme a eventi in cui l’intera composizione genetica cellulare è stata raddoppiata. Inoltre, i principali impulsi dell’evoluzione anatomica delle piante erano associati alla sfida di vivere e riprodursi in ambienti sempre più aridi mentre le piante passavano dal mare alla terra.

Lo studio non solo fornisce nuove informazioni su come le piante si sono evolute negli ultimi miliardi di anni, ma suggerisce anche che il modello delle esplosioni episodiche di innovazione è un modello generale per la vita multicellulare complessa, osservata anche negli animali e nei funghi.

Nel complesso, questa ricerca offre una visione rivista dell’evoluzione delle piante, dimostrando che si tratta di un processo graduale con periodi intermittenti di innovazione su larga scala in risposta alle sfide ambientali.

