Gli scienziati ricostruiscono il volto del fossile chiave nella grande scimmia e nell'evoluzione umana

Gli scienziati del Museo Americano di Storia Naturale, del Brooklyn College e dell'Istituto Catalano di Paleontologia Miquel Crusafont hanno ricostruito con successo il volto del Pierolapithecus catalaunicus, un fossile significativo nello studio delle grandi scimmie e dell'evoluzione umana.

Il Pierolapithecus catalaunicus, una specie vissuta circa 12 milioni di anni fa, è fondamentale per comprendere la natura a mosaico dell'evoluzione degli ominidi. È una delle poche specie conosciute dal cranio e dallo scheletro parziale ben conservati, il che fornisce preziose informazioni sulla sua collocazione nell'albero genealogico degli ominidi e sulla sua biologia.

La precedente comprensione del Pierolapithecus suggeriva che avesse una pianta corporea eretta prima di sviluppare adattamenti per appendere e muoversi tra i rami degli alberi. Tuttavia, a causa dei danni al cranio, sono continuati i dibattiti sulla sua posizione evolutiva.

Per rispondere a queste domande, gli scienziati hanno utilizzato scansioni TC per ricostruire virtualmente il cranio del Pierolapithecus e lo hanno confrontato con altre specie di primati. Hanno inoltre modellato l'evoluzione delle caratteristiche chiave della struttura facciale delle scimmie. Le loro scoperte hanno rivelato che il Pierolapithecus condivide somiglianze nella forma e nelle dimensioni complessive del viso con le grandi scimmie fossilizzate e viventi, ma possiede anche caratteristiche facciali distinte non trovate in altre scimmie del Miocene medio.

I risultati supportano l’idea che il Pierolapithecus rappresenti uno dei primi membri della grande scimmia e della famiglia umana. Il modello evolutivo ha mostrato che il cranio del Pierolapithecus è più vicino per forma e dimensioni alla forma ancestrale da cui si sono evoluti i grandi primati viventi e gli esseri umani. I risultati suggeriscono anche che gibboni e siamanghi, le “scimmie minori”, hanno subito una riduzione delle dimensioni rispetto ai loro antenati.

Questo studio sottolinea l’importanza di ricostruire e analizzare fossili ben conservati per comprendere meglio l’evoluzione delle grandi scimmie e degli esseri umani. Acquisendo informazioni sulla biologia e sulle caratteristiche fisiche di specie antiche come il Pierolapithecus, gli scienziati possono affinare ulteriormente la nostra comprensione della nostra storia evolutiva.

