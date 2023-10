Gli scienziati scoprono un nuovo enzima per la conversione efficiente della CO2 in formiato

I ricercatori dell'Istituto Max Planck di microbiologia marina e delle Università di Ginevra e Radboud hanno identificato in alcuni microbi un enzima altamente efficiente in grado di catturare e convertire l'anidride carbonica (CO2) in formiato quando posizionato su un elettrodo. Questa svolta potrebbe portare a nuovi metodi per combattere le emissioni di CO2 ed è stata pubblicata sulla rivista Angewandte Chemie.

Il formiato è un composto stabile e sicuro che può essere utilizzato per immagazzinare energia o sintetizzare varie molecole industriali o farmaceutiche. I ricercatori hanno studiato un microbo chiamato Methermicoccus shengliensis, che si trova in un giacimento petrolifero e prospera ad alte temperature. Hanno isolato ed esaminato l'enzima che cattura la CO2 del microbo e hanno scoperto che converte efficacemente la CO2 in formiato.

È interessante notare che i ricercatori hanno anche scoperto che l’enzima del Methermicoccus shengliensis è quasi unidirezionale, il che significa che non può riconvertire in modo efficiente il formiato in CO2. Ciò lo rende un candidato promettente per la cattura della CO2, soprattutto se collegato a un elettrodo. Collegando l'enzima a un elettrodo, l'energia necessaria per catturare la CO2 viene fornita direttamente dall'elettrodo, rendendo il processo più efficiente.

I ricercatori dell’Università di Ginevra hanno collegato con successo l’enzima a un elettrodo di grafite, dove ha convertito in modo efficiente il gas. I tassi di conversione erano simili a quelli ottenuti con la formiato deidrogenasi convenzionale. Questo sistema basato su elettrodi offre un nuovo approccio all’utilizzo della CO2 atmosferica convertendola in formiato, che può essere utilizzato per varie applicazioni o per lo stoccaggio di energia.

Sebbene gli enzimi abbiano un grande potenziale per i processi su larga scala, la creazione di sistemi di produzione può essere costosa. Pertanto, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno il meccanismo dell’enzima prima di applicarlo su scala più ampia.

Questa scoperta fornisce uno strumento prezioso per la comunità scientifica e apre nuove possibilità per la cattura e la conversione della CO2 utilizzando fonti di energia rinnovabile. I ricercatori continueranno a studiare i dettagli molecolari della reazione per ottenere una comprensione più profonda del meccanismo dell'enzima.

Fonte: Istituto Max Planck di microbiologia marina, Università di Ginevra e Radboud