Un rivoluzionario microscopio a raggi X rivela le onde sonore su scala atomica

I ricercatori dello SLAC National Accelerator Laboratory del Dipartimento di Energia, dell’Università di Stanford e dell’Università Tecnica della Danimarca hanno sviluppato un innovativo microscopio a raggi X in grado di osservare direttamente le onde sonore su scala atomica all’interno di un reticolo cristallino. Questo microscopio ha il potenziale per rivoluzionare lo studio dei cambiamenti ultraveloci nei materiali e le loro proprietà risultanti.

Il team ha utilizzato il microscopio a raggi X per visualizzare le sottili distorsioni all'interno di un cristallo di diamante causate da onde sonore e difetti. Sfruttando gli impulsi ultraveloci e ultraluminosi disponibili presso la sorgente di luce coerente Linac di SLAC, sono stati in grado di osservare queste vibrazioni su scala atomica in tempo reale.

I ricercatori hanno posizionato una speciale lente a raggi X lungo il raggio diffratto per filtrare la porzione perfettamente compattata del cristallo e concentrarsi sulle distorsioni causate dall’onda sonora. Ciò ha permesso loro di immaginare come un laser ultraveloce trasferisce la sua energia in calore attraverso successive riflessioni dell'onda sonora fuori equilibrio dalle superfici del cristallo.

Questa svolta apre nuove possibilità per studiare i rapidi cambiamenti nei materiali senza causare danni. Fornisce un'opportunità unica per comprendere come eventi rari e stimoli localizzati all'interno di un reticolo portino a cambiamenti macroscopici nei materiali. Studiando i cambiamenti a livello atomico, gli scienziati possono ottenere informazioni dettagliate su trasformazioni, processi di fusione e reazioni chimiche nei materiali su scale temporali precedentemente inaccessibili.

Le implicazioni di questo microscopio a raggi X si estendono a varie discipline, tra cui la scienza dei materiali, la fisica, la geologia e la produzione. Offre un nuovo livello di dettaglio e comprensione dei meccanismi sottostanti che governano il comportamento dei materiali. Con questa conoscenza, gli scienziati possono sviluppare materiali più avanzati con proprietà su misura per applicazioni specifiche.

Questa ricerca rappresenta un significativo passo avanti nella nostra capacità di studiare e manipolare i materiali a livello atomico. Il microscopio a raggi X apporta chiarezza e risoluzione senza precedenti sul campo, consentendo agli scienziati di esplorare nuove frontiere e svelare i misteri dei materiali a un livello fondamentale.

