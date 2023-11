I ricercatori sviluppano nanonastri di fosforo legati all'arsenico per migliorare le prestazioni del dispositivo

By

I ricercatori dell'University College di Londra (UCL) hanno compiuto un passo avanti significativo nel campo dei nanomateriali. Hanno sviluppato nastri dello spessore di un atomo composti da fosforo legato ad arsenico, che hanno il potenziale per migliorare notevolmente le prestazioni di vari dispositivi, tra cui batterie, supercondensatori e celle solari.

I nanonastri di fosforo sono stati scoperti per la prima volta dal team dell’UCL nel 2019. Da allora, sono stati acclamati come un “materiale meraviglioso” con il potenziale di rivoluzionare un’ampia gamma di applicazioni. Tuttavia, i materiali a base di fosforo puro hanno una conduttività limitata, il che ne limita l’utilizzo in alcuni dispositivi.

Nel loro ultimo studio pubblicato sul Journal of American Chemical Society, i ricercatori hanno scoperto che aggiungendo piccole quantità di arsenico ai nanonastri di fosforo, sono riusciti a migliorare significativamente la loro conduttività a temperature superiori a -140°C. Questa svolta non solo ha mantenuto le proprietà utili dei nastri di solo fosforo, ma ha anche aperto nuove possibilità per lo stoccaggio dell’energia, i rilevatori del vicino infrarosso utilizzati in medicina e persino l’informatica quantistica.

Il gruppo di ricerca ritiene che la stessa tecnica potrebbe essere applicata per creare leghe che combinano il fosforo con altri elementi come il selenio o il germanio. Questa versatilità nella lega apre un mondo di possibilità per controllare le proprietà di questi nanomateriali e ampliare le loro potenziali applicazioni.

Il processo di produzione di questi nanonastri di arsenico-fosforo prevede la miscelazione di cristalli formati da fogli di fosforo e arsenico con litio disciolto in ammoniaca liquida. Questa miscela subisce una serie di reazioni chimiche, che portano alla formazione di nastri alti pochi strati, lunghi diversi micrometri e larghi decine di nanometri. Una delle caratteristiche chiave di questi nanonastri è la loro elevata “mobilità dei fori”, che migliora l’efficienza del flusso di corrente elettrica.

I ricercatori prevedono che questi nanonastri potrebbero essere prodotti su larga scala in forma liquida, rendendoli convenienti e adatti a un’ampia gamma di applicazioni. Il loro incredibile potenziale per migliorare le prestazioni dei dispositivi nei campi dello stoccaggio dell’energia e dell’energia solare potrebbe aprire la strada a progressi significativi nelle tecnologie rinnovabili.

FAQ

Cosa sono i nanonastri di fosforo?

I nanonastri di fosforo sono nastri spessi un atomo composti da atomi di fosforo. Hanno proprietà uniche che li rendono attraenti per varie applicazioni, tra cui lo stoccaggio di energia e le celle solari.

In che modo i nanonastri di fosforo legati all'arsenico migliorano le prestazioni del dispositivo?

Aggiungendo piccole quantità di arsenico ai nanonastri di fosforo, la loro conduttività viene notevolmente migliorata. Questo miglioramento consente un migliore accumulo di energia nelle batterie, una maggiore efficienza delle celle solari e potenziali applicazioni nell’informatica quantistica e nei rilevatori medici.

I nanonastri di fosforo possono essere combinati con altri elementi?

Sì, i ricercatori ritengono che i nanonastri di fosforo possano essere legati con altri elementi come il selenio o il germanio per migliorare ulteriormente le loro proprietà ed espandere le loro potenziali applicazioni.

Qual è il processo di produzione dei nanonastri di fosforo legati all'arsenico?

Il processo produttivo prevede la miscelazione di cristalli formati da fogli di fosforo e arsenico con litio disciolto in ammoniaca liquida. Questa miscela subisce reazioni chimiche per formare nanonastri che possono essere applicati in vari dispositivi.