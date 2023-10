Nuove intuizioni sullo sviluppo dei nanomotori

Gli scienziati dell'Università di Bonn hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria nello sviluppo dei nanomotori. Utilizzando un meccanismo intelligente simile a un trainer per l'impugnatura, sono riusciti a creare un nanomotore in grado di eseguire movimenti pulsanti. Questo nanomotore, che misura appena un decimillesimo di millimetro, ha il potenziale per rivoluzionare il campo della nanotecnologia.

I ricercatori hanno riproposto un meccanismo presente in ogni cellula, noto come RNA polimerasi, per guidare i movimenti pulsanti del nanomotore. Le RNA polimerasi sono responsabili della copia dei modelli delle proteine ​​all'interno di una cellula. Attaccando una RNA polimerasi a una delle impugnature del nanomotore e tendendo un filamento di DNA tra le impugnature, i ricercatori sono stati in grado di generare un'azione pulsante.

Il ciclo operativo del nanomotore prevede che la RNA polimerasi copi il filamento di DNA e unisca gradualmente le maniglie. Una sequenza di terminazione sul DNA segnala alla polimerasi di rilasciare il filamento, consentendo alla molla di rilassarsi e allontanare le maniglie. Questo ciclo si ripete, creando un movimento pulsante.

Per fornire energia al nanomotore, la RNA polimerasi utilizza nucleotidi trifosfati, che vengono rilasciati quando si attacca una nuova lettera al filamento di DNA. Il motore può continuare a funzionare solo quando è disponibile un numero sufficiente di questi nucleotidi trifosfati.

Questa svolta ha implicazioni significative per il futuro della nanotecnologia. Il nanomotore può essere facilmente combinato con altre strutture, permettendogli di spostarsi sulle superfici e diventare potenzialmente il cuore di nanomacchine complesse. La ricerca futura si concentrerà sull'ottimizzazione della frequenza di pulsazione del motore e sullo sviluppo di un meccanismo di frizione per controllarne il consumo di energia.

Questa scoperta apre nuove possibilità per lo sviluppo di nanomotori e ci porta un passo avanti verso lo sfruttamento del potere della nanotecnologia. Le implicazioni per vari settori, tra cui la medicina e l’ingegneria, sono vaste. Si prospettano tempi entusiasmanti mentre gli scienziati continuano a esplorare il potenziale dei nanomotori e le loro applicazioni.

